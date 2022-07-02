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Беларусь не стремится воевать в Украине - Лукашенко

Лукашенко заявил, что его страну якобы пытаются втянуть в войну в Украине, но Минск к этому не стремится

сегодня, 20:28
Автор:

Денис
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не стремится воевать в Украине. Об этом он заявил на торжественном собрании по случаю Дня независимости Беларуси, передают белорусские СМИ. 

Беларусь не стремится воевать в Украине - Лукашенко

Лукашенко

"Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну в Украине. Цель одна — одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину. Да не слушайте их! Они были бы рады (я это знаю точно), если бы мы туда вошли. Им это надо...", — заявляет Лукашенко. 

Также Лукашенко заверил, что его страна не стремиться воевать в Украине. 

"Еще раз повторяю вам то, что говорил год и больше назад: мы не стремимся воевать в Украине", — заявил Лукашенко. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что мощный врыв попал на видео: в Запорожской области взлетел на воздух российский склад боеприпасов (ВИДЕО). Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что взрыв невиданных размеров: ВСУ уничтожили склад с боеприпасами РФ на востоке Украины (видео). По непроверенной информации, удар по хранилищу нанесли в Попасной. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что на юге у оккупантов все в огне: ВСУ уничтожили десятки россиян, склады боеприпасов и технику. На Южном направлении ВСУ продолжают наступать. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" писали о том, что Борис Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы: что известно. Труханов заявил, что благодарен премьер-министру Великобритании Борису Джонсону за поддержку Украины. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-esche-raz-povtorjaju-my-ne-stremimsja-voevat-v-ukraine-511486-2022/
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