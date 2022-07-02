Беларусь не стремится воевать в Украине - Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не стремится воевать в Украине. Об этом он заявил на торжественном собрании по случаю Дня независимости Беларуси, передают белорусские СМИ.

Лукашенко

"Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну в Украине. Цель одна — одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину. Да не слушайте их! Они были бы рады (я это знаю точно), если бы мы туда вошли. Им это надо...", — заявляет Лукашенко.

Также Лукашенко заверил, что его страна не стремиться воевать в Украине.

"Еще раз повторяю вам то, что говорил год и больше назад: мы не стремимся воевать в Украине", — заявил Лукашенко.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что на юге у оккупантов все в огне: ВСУ уничтожили десятки россиян, склады боеприпасов и технику. На Южном направлении ВСУ продолжают наступать. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

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