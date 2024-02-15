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Беларусь объявила режим контртеррористической операции: в Украине отреагировали

Реакция Украины на объявление режима контртеррористической операции в Беларуси вблизи двух украинских областей.

сегодня, 15:50
Автор:
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Slava Kot
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Белорусское информационное агентство "Белта", которое является подконтрольным руководству страны, объявило, что в Гомельской области вблизи границы Украины введен режим контртеррористической операции. На такие заявления отреагировали на Государственной пограничной службе Украины.

Беларусь объявила режим контртеррористической операции: в Украине отреагировали

Граница между Украиной и Беларусью. Фото из открытых источников

Управление КГБ Беларуси заявило, что в Лельчицком районе Гостомельской области, граничащей с Житомирской и Ровенской областями Украины будет действовать режим контртеррористической операции. В сообщении указано местному населению сохранять спокойствие и "подчиняться требованиям сотрудников силовых структур".

О причинах введения режима на этой территории белорусское ведомство не сообщило.

В Государственной пограничной службе Украины отреагировали на действия Белоруссии, отметив, что они больше направлены на "привлечение внимания".

"По имеющейся информации, в этом районе на территории РБ планировалось проведение каких-то очередных бесконечных учений, которые проводятся в Беларуси постоянно. Не исключено, что эти учения они решили назвать контртеррористическим режимом. Однако какой-либо значительной активности по ту сторону границы мы не наблюдаем", — сообщил спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко.

По его словам, Украина и дальше пристально обороняет и укрепляет границу, чтобы не допустить провокаций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Лукашенко рассказал о несчастном случае. Что случилось с белорусским диктатором.

Также "Комментарии" писали, что белорусский диктатор Лукашенко сообщил, когда Россия осуществила последние ядерные поставки в Беларусь в рамках договоров между Россией и Республикой Беларусь.



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