Беларусь объявила режим контртеррористической операции: в Украине отреагировали

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Белорусское информационное агентство "Белта", которое является подконтрольным руководству страны, объявило, что в Гомельской области вблизи границы Украины введен режим контртеррористической операции. На такие заявления отреагировали на Государственной пограничной службе Украины.
Граница между Украиной и Беларусью. Фото из открытых источников
Управление КГБ Беларуси заявило, что в Лельчицком районе Гостомельской области, граничащей с Житомирской и Ровенской областями Украины будет действовать режим контртеррористической операции. В сообщении указано местному населению сохранять спокойствие и "подчиняться требованиям сотрудников силовых структур".
О причинах введения режима на этой территории белорусское ведомство не сообщило.
В Государственной пограничной службе Украины отреагировали на действия Белоруссии, отметив, что они больше направлены на "привлечение внимания".
По его словам, Украина и дальше пристально обороняет и укрепляет границу, чтобы не допустить провокаций.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Лукашенко рассказал о несчастном случае. Что случилось с белорусским диктатором.
Также "Комментарии" писали, что белорусский диктатор Лукашенко сообщил, когда Россия осуществила последние ядерные поставки в Беларусь в рамках договоров между Россией и Республикой Беларусь.
Обсуждения
Новости