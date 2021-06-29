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Беларусь останется без чемпионата мира: новые спортивные санкции против режима Лукашенко

Минск не будет принимать Чемпионат мира по спортивной ходьбе в 2022 году

сегодня, 17:43
Автор:

Данило Матюха

Международная ассоциация легкоатлетических федераций заявила об отмене проведения командного Чемпионата мира по спортивной ходьбе 2022 года в Минске. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Беларусь останется без чемпионата мира: новые спортивные санкции против режима Лукашенко

Санкции против Белоруси - фото из открытых источников

Причиной отмены проведения соревнований в белоруской столице называют неопределенность в дипломатических отношениях.

"Всемирный совет по легкой атлетике согласился перенести командный Чемпионат мира по спортивной ходьбе 2022 года, первоначально запланированный в Минске", — говорится в сообщении.

На данный момент ведутся переговоры с альтернативными городами-организаторами этого мероприятия. Объявить новое место проведения планируют 28-29 июля.

В организации объяснили, что такое решение было выдвинуто по результатам рассмотрения специального отчета, подготовленного комитетом по рискам, в котором подчеркивается неопределенность в дипломатических отношениях и ограничения на международные поездки в Беларусь.

Но в то же время в ассоциации легкоатлетических федераций подчеркнули, что по прежнему доверяют местному оргкомитету и белорусской Федерации легкой атлетики.

Напомним, что 16 июня послы стран Европейского Союза (ЕС) одобрили новый пакет санкций против Беларуси. Послы ЕС одобрили запрет на выдачу виз и замораживание активов 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси.

Добавим, что Европейский парламент призывает отказать Беларуси в финансовой поддержке и советует государствам отстранить белорусов от участия в любых международных мероприятиях, в частности, в Олимпийских играх в Токио. 

Также политики высказались за оперативные экономические и секторальные меры по ключевым белорусским отраслям, а именно сырой нефти и нефтяным продуктам, производству стали и сектору деревообработки.



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Источник: https://www.worldathletics.org/news/press-releases/world-race-walking-team-championships-minsk-2022-relocate
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