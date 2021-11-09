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Беларусь отказывается поставлять электроэнергию Украине

Письма от государственной компании-поставщика получили украинские партнеры

сегодня, 08:53
Автор:

Козлова Альбіна
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Беларусь отказывается поставлять электроэнергию Украине

Экспортировать электроэнергию в Украину не будут, фото из открытых источников

Украинская сторона получила письмо от "Белэнерго" с уведомлением о том, что коммерческая поставка электрической энергии нашему государству прекращается и заключение новых рамочных контрактов не предусматривается. Об этом пишет DW.

Соответствующее письмо направил генеральный директор компании "Белэнерго" на адреса украинских фирм-партнеров, подписавших контракты на поставку электроэнергии в ноябре. Об этом сообщила представитель экспертного совета при Министерстве энергетики Ольга Кошарная в Facebook и добавила фото письма.

Ранее мы писали, что Беларусь возобновила поставки электроэнергии в украинские электросети и обязывалась делать поставки в течение месяца. Политологи неоднозначно высказывались о таком решении украинского правительства.

Политолог Олеся Яхно считает, что Украине нужно переключиться на континентальную европейскую сеть и синхронизировать электросети с ЕС вместо того, чтобы по старинке покупать электроэнергию у соседних стран. Напротив, сеть нужно модернизировать и выходить на европейский уровень.

Как сообщал портал "Комментарии", НАЭК "Энергоатом" выкупила право на поставку в Украину 885 из 900 возможных мегаватт белорусской электроэнергии. Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, убежден, что к вопросу возобновления импорта энергии от северного соседа украинцев, похоже, подводили сознательно.

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокоп считает, что в основе решения об импорте лежат малые запасы угля для тепловых электростанций.


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Источник: https://www.dw.com/ru/belarus-prekrashhaet-jeksportirovat-jelektrojenergiju-v-ukrainu/a-59761083
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