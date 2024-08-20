Беларусь перебрасывает больше войск и самолетов к границе с Украиной: СМИ узнали детали

Беларусь развернула авиацию и войска противовоздушной обороны на границе с Украиной через день после того, как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко объявил, что разместит почти треть военных вдоль границы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет американское информагентство "Associated Press".

Армия Беларуси. Фото из открытых источников

Также сообщается, что командующий войсками противовоздушной обороны Беларуси генерал-майор Андрей Лукьянович заявил, что вблизи границы разместили зенитные ракеты и солдат радиотехнического корпуса страны. Он назвал такие действия "значительным усилением" войск.

Александр Лукашенко 18 августа объявил, что он приказал стянуть почти треть армии к границе с Украиной. Издание подчеркивает, что он не уточнил численность войск, но при этом напоминает, что белорусская армия насчитывает около 60 000 человек.

Белорусский диктатор заявил, что это решение было принято в ответ на развертывание дополнительных украинских войск вдоль границы.

"Но это невозможно проверить независимым образом", – отмечает AP.

Украина не подтвердила развертывание белорусских войск на 1084-километровой общей границе.

AP напоминает, что Россия использовала Беларусь, которая зависит от российских кредитов и дешевых энергоносителей, как плацдарм для полномасштабного вторжения в Украину, перебросив свои войска через белорусскую территорию для нападения на Украину с севера. Россия также переместила часть своего тактического ядерного оружия в Беларусь в 2023 году.

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