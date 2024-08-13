Белорусских военных отправляют в РФ: что задумал Лукашенко

Беларусь отправляет своих ракетчиков и артиллеристов в Россию для "отработки вопросов боевого применения". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны Беларуси в Telegram.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь отбывают на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения", — говорится в сообщении МО Беларуси.

Отмечается, что во время полевого выхода с подразделениями будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками с ракетных комплексов и находящихся на вооружении ВС РБ реактивных систем залпового огня.

Читайте также на портале "Комментарии" — Лукашенко переживает за свое будущее: какой закон хотят принять в Беларуси.

Также издание "Комментарии" сообщало – вступление Беларуси в войну против Украины зависит не от России, а от Китая, считает политолог Вадим Денисенко. В своем комментарии для Liga.net он анализирует заявления белорусского диктатора Александра Лукашенко о возможном закрытии украинского посольства после якобы нарушения Украиной воздушного пространства Беларуси.

Денисенко отмечает, что у Лукашенко не было другого выбора, кроме как выразить свой гнев, поскольку это позволяет ему избежать претензий со стороны России. Он также подчеркивает, что продвижение белорусских войск к границе с Украиной не несет реальную угрозу, поскольку Лукашенко не намерен предпринимать военные действия. Это, по его мнению, больше похоже на игру, в которой Лукашенко демонстрирует свой гнев перед россиянами.

Денисенко также обращает внимание на то, что белорусская система залпового огня "Полонез", которая важна для России, пока не продается Беларусью и Китаем в РФ, что приводит к тому, что Россия ищет альтернативы в Иране.



