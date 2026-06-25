Беларусь пошла на неожиданное сближение с Украиной: что предлагает

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Кречмаровская Наталия
В Беларуси заявили, что готовы упростить пересечение госграницы для приграничного населения Украины для сбора грибов и ягод. Это было предложено в Министерстве иностранных дел Беларуси.
Беларусь. Фото из открытых источников
Предлагают организовать сезонный пропуск приграничному населению Украины на территорию Беларуси для сбора дикоросов, пишет издание "Белта".
Ноту с соответствующими предложениями сегодня передали временному поверенному по делам Украины в Республике Беларусь Ивану Новицкому в Министерстве иностранных дел Беларуси.
В Министерстве подчеркнули, что это не политический жест — это рациональное, продиктованное жизнью предложение в пользу простых людей, проживающих в приграничных районах.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский требовал от лидера Беларуси Александра Лукашенко убрать технику у границы, которая помогает РФ обстреливать Украину. Иначе, как предупредил Зеленский, Украина уберет ее сама. Искусственный интеллект спрогнозировал, как изменится война, если Украина ударит по Беларуси.