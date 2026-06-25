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Беларусь пошла на неожиданное сближение с Украиной: что предлагает

В белорусском МИД обратились к Украине с предложением

25 июня 2026, 14:57
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Кречмаровская Наталия

В Беларуси заявили, что готовы упростить пересечение госграницы для приграничного населения Украины для сбора грибов и ягод. Это было предложено в Министерстве иностранных дел Беларуси.

Беларусь пошла на неожиданное сближение с Украиной: что предлагает

Беларусь. Фото из открытых источников

Предлагают организовать сезонный пропуск приграничному населению Украины на территорию Беларуси для сбора дикоросов, пишет издание "Белта".

"Белорусской стороной принимаются меры, направленные на организацию сезонного упрощенного пропуска в Республику Беларусь для жителей приграничных украинских граждан с целью сбора дикоросов на нашей территории. Государственный пограничный комитет Беларуси готов организовать упрощенное пересечение Государственной границы через три участка пропуска: Мутвица, Хиничев и Поселок”, — говорится в сообщении.

Ноту с соответствующими предложениями сегодня передали временному поверенному по делам Украины в Республике Беларусь Ивану Новицкому в Министерстве иностранных дел Беларуси.

В Министерстве подчеркнули, что это не политический жест — это рациональное, продиктованное жизнью предложение в пользу простых людей, проживающих в приграничных районах.

"Ожидаем ответа от украинской стороны. Убеждены, что даже в текущих непростых условиях подобные шаги — нормальная практика добрососедских отношений", — говорится в заявлении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский требовал от лидера Беларуси Александра Лукашенко убрать технику у границы, которая помогает РФ обстреливать Украину. Иначе, как предупредил Зеленский, Украина уберет ее сама. Искусственный интеллект спрогнозировал, как изменится война, если Украина ударит по Беларуси.



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Источник: https://belta.by/society/view/belarus-gotova-uprostit-peresechenie-gosgranitsy-dlja-prigranichnogo-naselenija-ukrainy-dlja-sbora-788063-2026/
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