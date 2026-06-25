Білорусь пішла на несподіване зближення з Україною: що пропонує

У Білорусі заявили, що готові спростити перетин держкордону для прикордонного населення України для збирання грибів та ягід. Це запропонували в Міністерстві закордонних справ Білорусі.

Білорусь. Фото з відкритих джерел

Пропонують організувати сезонну перепустку прикордонному населенню України на територію Білорусі для збирання дикоросів, пише видання “Белта”.

"Білоруською стороною вживаються заходи, спрямовані на організацію сезонної спрощеної перепустки до Республіки Білорусь для мешканців прикордоння українських громадян з метою збирання дикоросів на нашій території. Державний прикордонний комітет Білорусі готовий організувати спрощене перетинання Державного кордону через три ділянки пропуску: Мутвиця, Хінічів та Селище”, — йдеться у повідомленні.

Зазначають, що ноту з відповідними пропозиціями сьогодні передали тимчасовому повіреному у справах України в Республіці Білорусь Івану Новицькому у Міністерстві закордонних справ Білорусі.

У Міністерстві наголосили, що це не політичний жест — це раціональна, продиктована життям пропозиція на користь простих людей, які проживають у прикордонні.

"Чекаємо на відповідь від української сторони. Переконані, що навіть у поточних непростих умовах подібні кроки — нормальна практика добросусідських відносин", — йдеться у заяві.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що минулого тижня президент України Володимир Зеленський вимагав від лідера Білорусі Олександра Лукашенка прибрати техніку поблизу кордону, яка допомагає РФ обстрілювати Україну. Інакше, як попередив Зеленський, Україна прибере її сама. Штучний інтелект спрогнозував, як зміниться війна, якщо Україна вдарить по Білорусі.