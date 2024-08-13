Минск способен выступить безопасной площадкой для переговоров по Украине, заявил журналистам на полях военно-технического форума "Армия-2024" государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, сообщает "БелТА".

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"На данном этапе мы считаем необходимым оказывать максимально возможное содействие мирному урегулированию украинского конфликта и организации переговорного процесса. При этом нами будут приложены все усилия для восстановления нормального диалога", — заявил он.

Кроме того, Вольфович заявил, что Минск якобы всегда был и остается безопасной площадкой для таких переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после начала операции ВСУ в Курской области кремлевский диктатор Владимир Путин отказался от ведения любых переговоров с Украиной. Впрочем, как говорят эксперты, Путин уже заявлял о том, что не будет вести переговоры с Украиной, но диктатор РФ является "патологическим лжецом". Аналитики считают, что президент РФ или его преемники будут вести реальные переговоры только когда: либо получит очень больно по зубам и ситуация для них будет очень опасной, либо когда потенциал ВС РФ истощится настолько, что продолжать дальше войну для России будет невозможно, либо когда внутренняя стабильность режима даст трещину — экономическую, социальную, политическую, или когда совпадают 2 или 3 из этих или.

Аналитики считают, что вторжение в Курскую область вывело Путина из себя и его система довольно плохо отреагировала на черного лебедя, а Запад не побоялся и даже одобрили эскалацию, чего он тоже не ожидал.



