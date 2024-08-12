Почему Путин сделал истерическое заявление о недопустимости переговоров с Украиной: что оно означает

Китай отреагировал на события в Курской области призывом к деэскалации. В заявлении МИД Китая говорится, что "зона боевых действий не должна расширяться, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и не допускать провокаций, ведущих к усилению огня какой-либо стороной".

Владимир Путин

Кроме того, сегодня и кремлевский диктатор Владимир Путин начал генерировать истерические заявления о "никаких переговорах с Зеленским", отметил политолог Юрий Богданов.

"Эти события, по моему мнению, нужно рассматривать вместе, потому что эти заявления исходят из одной логики — этот "мирный план Китая", который является не более чем смягченной версией "мирного плана" Путина (капитуляция Украины) сгорел 6 августа и нет особых признаков того, что у него появится новый шанс на серьезное обсуждение", – отметил эксперт.

По его словам, на самом деле Китай заинтересован в том, чтобы Россия становилась все более зависимой, потому что именно РФ является страховочной площадкой и как поставщик относительно дешевых ресурсов. Кроме того, добавляет эксперт, Китаю крайне важно, чтобы Россия сохраняла управляемость и оставалась относительно надежным контрагентом.

"Поэтому все фантазии что Китай спит и видит как забирает у России Сибирь — бред. Китаю не нужно контролировать Сибирь, ведь РФ и так отдаст КНР все, что им нужно", — подчеркнул Богданов.

Также эксперт считает, что Китай не хочет слишком сильно участвовать в войне в Украине, хотя и снабжает РФ товарами двойного назначения, потому что они уже находятся в состоянии холодной торговой войны с США и не хотят дополнительной политической и экономической эскалации с Европой. Кроме того, вопрос вторичных санкций активировался и желания попасть под санкции двух ключевых торговых партнеров (США и ЕС) у КНР нет.

На самом деле, говорит Богданов, мирный план Китая – это попытка продемонстрировать свою субъектность для стран "глобального Юга" и собственную способность решать глобальные вопросы, оставаясь номинально нейтральными. Впрочем, добавляет он, этот мирный план заведомо выгоден России и позволяет в случае исполнения объявить о своей победе. Но при этом он как будто апеллирует к гуманизму, потому что главное же "остановить кровопролитие", подчеркнул эксперт.

"Так вот, эти все планы "мира ради сохранения жизней" (лицемерный бред) и "мира с учетом реалий на земле" горят как солома, если Украина занимает хотя бы квадратный километр российской территории. Настоящей российской территории. И даже если операция на территории России рассматривает контроль ее территории как побочный эффект – китайцы все понимают и Путин все понимает.

По его мнению, не будет ничего плохого, если в декларации второго саммита мира появится пункт о том, что стороны должны вернуть друг другу занятые территории. Главное – не превращать это в самоцель.

"Военно — политическое руководство проявило гибкость и креатив. Гибкость должна быть преимуществом и дальше", — считает политолог.

Кроме того, он заявил о том, что Путин уде заявлял о том, что не будет вести переговоры с Украиной, но диктатор РФ является "патологическим лжецом".

"Он или его преемники будут вести реальные переговоры только когда: либо получит очень больно по зубам и ситуация для нее будет ОЧЕНЬ опасной, либо когда потенциал ВС РФ истощится настолько, что продолжать дальше войну для России будет невозможно, либо когда внутренняя стабильность режима даст трещину" — экономическую, социальную, политическую, или когда совпадают 2 или 3 из этих или", — добавил эксперт.

По его словам, вторжение в Курскую область вывело Путина из себя и его система довольно плохо отреагировала на черного лебедя, а Запад не побоялся и даже одобрили эскалацию, чего он тоже не ожидал.





"Поэтому он бегает и делает полуистерические заявления "спасите памагите хахлы барзеют". Это хорошо. Нам и партнерам нужно воспользоваться окном возможностей, когда красные линии стали коричневыми", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Курской области начинается второй этап операции ВСУ.



