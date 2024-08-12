Почему Путин сделал истерическое заявление о недопустимости переговоров с Украиной: что оно означает

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Ткачик Олеся
Китай отреагировал на события в Курской области призывом к деэскалации. В заявлении МИД Китая говорится, что "зона боевых действий не должна расширяться, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и не допускать провокаций, ведущих к усилению огня какой-либо стороной".
Владимир Путин
Кроме того, сегодня и кремлевский диктатор Владимир Путин начал генерировать истерические заявления о "никаких переговорах с Зеленским", отметил политолог Юрий Богданов.
По его словам, на самом деле Китай заинтересован в том, чтобы Россия становилась все более зависимой, потому что именно РФ является страховочной площадкой и как поставщик относительно дешевых ресурсов. Кроме того, добавляет эксперт, Китаю крайне важно, чтобы Россия сохраняла управляемость и оставалась относительно надежным контрагентом.
Также эксперт считает, что Китай не хочет слишком сильно участвовать в войне в Украине, хотя и снабжает РФ товарами двойного назначения, потому что они уже находятся в состоянии холодной торговой войны с США и не хотят дополнительной политической и экономической эскалации с Европой. Кроме того, вопрос вторичных санкций активировался и желания попасть под санкции двух ключевых торговых партнеров (США и ЕС) у КНР нет.
На самом деле, говорит Богданов, мирный план Китая – это попытка продемонстрировать свою субъектность для стран "глобального Юга" и собственную способность решать глобальные вопросы, оставаясь номинально нейтральными. Впрочем, добавляет он, этот мирный план заведомо выгоден России и позволяет в случае исполнения объявить о своей победе. Но при этом он как будто апеллирует к гуманизму, потому что главное же "остановить кровопролитие", подчеркнул эксперт.
По его мнению, не будет ничего плохого, если в декларации второго саммита мира появится пункт о том, что стороны должны вернуть друг другу занятые территории. Главное – не превращать это в самоцель.
Кроме того, он заявил о том, что Путин уде заявлял о том, что не будет вести переговоры с Украиной, но диктатор РФ является "патологическим лжецом".
По его словам, вторжение в Курскую область вывело Путина из себя и его система довольно плохо отреагировала на черного лебедя, а Запад не побоялся и даже одобрили эскалацию, чего он тоже не ожидал.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Курской области начинается второй этап операции ВСУ.
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