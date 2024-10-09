logo

BTC/USD

61081.20

ETH/USD

2406.75

LTC/USD

64.93

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Беларусь причастна к депортации украинских детей: что об этом известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Беларусь причастна к депортации украинских детей: что об этом известно

Потенциальное преступление Минска может расследовать МКС

9 октября 2024, 23:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Международный уголовный суд может расследовать вероятное участие Беларуси в депортации украинских детей, рассказал спикер суда Фади эль Абдалла.

Беларусь причастна к депортации украинских детей: что об этом известно

Беларусь могла участвовать в вывозе детей из Украины. Фото из открытых источников

Он отметил, что такое расследование возможно, несмотря на то, что Беларусь не подписала Римский устав.

"Независимо от того, привезли ли детей в Россию или в другое место, такие деяния могут подпадать под юрисдикцию МКС, если само похищение хотя бы частично было совершено на территории Украины", — сказал Фади эль Абдалла.

Как известно, в конце сентября правозащитники призвали МКС провести расследование в отношении Беларуси и России. По их информации, сотни украинских детей были принудительно увезены в Беларусь во время полномасштабного вторжения России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отсутствие реальных приговоров за коррупционные действия, направленные на избегание мобилизации военнообязанными, представляет угрозу для государства. "Ситуация с отсутствием ни одного реального тюремного приговора по коррупции в медико-социальных экспертных комиссиях — это приговор самому государству. Эти дела должны стать показательным примером, что так делать нельзя. Зато стали примером, что так можно и нужно делать, потому что за это ничего не будет", — заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если власть как можно быстрее не примет кардинальные решения, ситуация на линии боевого столкновения может стать катастрофической для Украины, заявил бывший заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос. "Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальные выводы из ситуации и не изменим отношение к тому, что у нас есть в стране", — подчеркнул генерал.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-mks-bilorus-deportatsia-dity/33152744.html
Теги:

Новости

Все новости