Международный уголовный суд может расследовать вероятное участие Беларуси в депортации украинских детей, рассказал спикер суда Фади эль Абдалла.

Беларусь могла участвовать в вывозе детей из Украины. Фото из открытых источников

Он отметил, что такое расследование возможно, несмотря на то, что Беларусь не подписала Римский устав.

"Независимо от того, привезли ли детей в Россию или в другое место, такие деяния могут подпадать под юрисдикцию МКС, если само похищение хотя бы частично было совершено на территории Украины", — сказал Фади эль Абдалла.

Как известно, в конце сентября правозащитники призвали МКС провести расследование в отношении Беларуси и России. По их информации, сотни украинских детей были принудительно увезены в Беларусь во время полномасштабного вторжения России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отсутствие реальных приговоров за коррупционные действия, направленные на избегание мобилизации военнообязанными, представляет угрозу для государства. "Ситуация с отсутствием ни одного реального тюремного приговора по коррупции в медико-социальных экспертных комиссиях — это приговор самому государству. Эти дела должны стать показательным примером, что так делать нельзя. Зато стали примером, что так можно и нужно делать, потому что за это ничего не будет", — заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если власть как можно быстрее не примет кардинальные решения, ситуация на линии боевого столкновения может стать катастрофической для Украины, заявил бывший заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос. "Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальные выводы из ситуации и не изменим отношение к тому, что у нас есть в стране", — подчеркнул генерал.

