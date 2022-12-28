Беларусь продолжает готовиться к войне: в армии проводят проверку перехода на военное время

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Кравцев Сергей
В Беларуси проводятся мероприятия по переводу с мирного на военное время. Они проходят в рамках "внезапной проверки" войск, которая, по всей видимости, продолжает длиться на территории страны. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Минобороны Беларуси.
Белорусские военные. Фото: t.me/modmilby
Как утверждается, основная цель мероприятия — якобы проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности.
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