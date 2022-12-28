logo

BTC/USD

16661.48

ETH/USD

1196.09

LTC/USD

67.59

USD/UAH

40.15

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Беларусь продолжает готовиться к войне: в армии проводят проверку перехода на военное время
commentss НОВОСТИ Все новости

Беларусь продолжает готовиться к войне: в армии проводят проверку перехода на военное время

В Минске в рамках "внезапной проверки" решили перейти на военное время

сегодня, 11:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В Беларуси проводятся мероприятия по переводу с мирного на военное время. Они проходят в рамках "внезапной проверки" войск, которая, по всей видимости, продолжает длиться на территории страны. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Минобороны Беларуси.

Беларусь продолжает готовиться к войне: в армии проводят проверку перехода на военное время

Белорусские военные. Фото: t.me/modmilby

"В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск Вооруженных Сил, в Минской военной комендатуре проводится комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время", — говорится в сообщении.

Как утверждается, основная цель мероприятия — якобы проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности.                                                                                                                    

Читайте также на портале "Комментарии" - российский и белорусский диктаторы – Владимир Путин и Александр Лукашенко – вновь проводят очные переговоры (наверное, десятые за год). Теперь общаются на неформальном саммите глав СНГ в Санкт-Петербурге. Тем временем стало известно, что части российской танковой армии переброшены в Республику Беларусь (РБ) – якобы для проведения учений. Какие прогнозы касательно дальнейшего вовлечения Беларуси в войну против Украины? Пойдет ли на это Лукашенко? Готовы ли мы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны заявили, что силы россиян на Бахмутском направлении истощены: когда кульминация.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/modmilby/21287
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!