Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко

В вооруженных силах Республики Беларусь (РБ) планируют создать Южное оперативное командование вблизи границы с Украиной. Об этом самопровозглашенный правитель страны Александр Лукашенко заявил 26 мая на совещании в министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности. Что это означает? Насколько велики риски, что Россия втянет таки Беларусь в открытую войну с Украиной? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Украина должна быть готова к любому варианту развития событий

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко считает, что Беларусь может напрямую вступить в войну только тогда, когда будет ясно, что Россия выиграла войну.

"Лукашенко понимает, что он может получить как внутреннее недовольство в стране, так и международный трибунал по завершению войны в случае поражения России. В то же время, зависимость от Москвы заставляет его искать баланс, – поясняет эксперт. – И этот баланс он видит в том, чтобы информационно подыгрывать Путину, но не втягивать белорусов в войну".

Поэтому, продолжает Богдан Петренко, любые действия РБ против Украины необходимо рассматривать именно через такую призму – будь то проведение учений или создание оперативного командования сил у украинской границы.

"Бесспорно, Украина должна быть готова к любому варианту развития событий. Для этого мы вынуждены держать усиленные войска на белорусской границе – вместо их использования в горячих точках", – резюмирует конфликтолог.

Создание Южного оперативного командования вблизи границы с Украиной может означать желание Лукашенко продемонстрировать Путину свою верность

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк подчеркивает, что идет четвертый месяц войны, а у России нет ни одного союзника. И вряд ли она их найдет.

"Ведь даже РБ, которая поддерживает Путина, не желает вступать в открытую войну с Украиной на стороне РФ. Хоть частично она и так в этой войне, так как представляет свои территории и военный базы в распоряжении России", – напоминает эксперт.

По его мнению, создание Южного оперативного командования вблизи границы с Украиной может означать желание Лукашенко продемонстрировать Путину свою верность. Но при этом не вступать в войну, так как всё тот же Лукашенко не может не понимать, что белорусская амия будет уничтожена куда более профессиональными и мотивированными ВСУ.

В случае вступления в войну белорусская экономика новых санкций просто не выдержит

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассуждает так:

"Не так давно Лукашенко заявлял, что так называемая "военная спецоперация" в Украине затянулась. А почему, мол, спрашивается у Москвы и... Вашингтона. Теперь вот – новые заявления о якобы угрозе со стороны Украины и необходимости укрепления белорусской границы. Такая размытая, непоследовательная риторика показывает, что РБ не хочет получить полный санкционный пакет также на себя".

По словам политтехнолога, экономике РФ как-то помогают держаться накопленные ранее ресурсы и Китай. Но есть высокая вероятность, что Россия перейдет к плановой экономике, особенно, если будет введен шестой санкционный пакет от ЕС, предполагающий полный отказ от российских энергоресурсов и дальнейшее отключение росбанков от системы SWIFT. Белорусская же экономика, акцентирует Екатерина Одарченко, подобного пакета санкций просто не переживает. А он ей гарантирован, начни белорусская армия вторжение в Украину.

"При этом надо учитывать огромную зависимость РБ от РФ. И не забывать о ракетах, которые летели по нам с белорусской стороны. Впрочем, стоит помнить и о системах ПВО, которое предоставляется нам из США, о прочем вооружении, которое идет в Украину от партнеров, – отмечает Екатерина Одарченко. – Этого, по данным военных экспертов, вскоре станет достаточно для того, чтобы не только держать оборону, но и действовать в формате контрнаступления, чтобы вернуть Херсонщину и оккупированные территории Донбасса. Вряд ли при таком раскладе Беларусь решится идти на самоубийственное вторжение в Украину".

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