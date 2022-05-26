Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко

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Кравцев Сергей
В вооруженных силах Республики Беларусь (РБ) планируют создать Южное оперативное командование вблизи границы с Украиной. Об этом самопровозглашенный правитель страны Александр Лукашенко заявил 26 мая на совещании в министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности. Что это означает? Насколько велики риски, что Россия втянет таки Беларусь в открытую войну с Украиной? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Политолог, конфликтолог Богдан Петренко считает, что Беларусь может напрямую вступить в войну только тогда, когда будет ясно, что Россия выиграла войну.
Поэтому, продолжает Богдан Петренко, любые действия РБ против Украины необходимо рассматривать именно через такую призму – будь то проведение учений или создание оперативного командования сил у украинской границы.
Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк подчеркивает, что идет четвертый месяц войны, а у России нет ни одного союзника. И вряд ли она их найдет.
По его мнению, создание Южного оперативного командования вблизи границы с Украиной может означать желание Лукашенко продемонстрировать Путину свою верность. Но при этом не вступать в войну, так как всё тот же Лукашенко не может не понимать, что белорусская амия будет уничтожена куда более профессиональными и мотивированными ВСУ.
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассуждает так:
По словам политтехнолога, экономике РФ как-то помогают держаться накопленные ранее ресурсы и Китай. Но есть высокая вероятность, что Россия перейдет к плановой экономике, особенно, если будет введен шестой санкционный пакет от ЕС, предполагающий полный отказ от российских энергоресурсов и дальнейшее отключение росбанков от системы SWIFT. Белорусская же экономика, акцентирует Екатерина Одарченко, подобного пакета санкций просто не переживает. А он ей гарантирован, начни белорусская армия вторжение в Украину.
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