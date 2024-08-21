Беларусь стягивает войска к границе с Украиной: к чему готовится Лукашенко

Беларусь якобы развернула свои войска и стянула зенитно-ракетные комплексы к границе с Украиной. Хотя официального подтверждения этой информации нет, ее озвучивали беларусские военные. При этом военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала обратил внимание на происходившие месяц назад события. В частности часть беспилотников заходила на территорию Беларуси.

Александр Лукашенко

Во время атак на Украину российские дроны пролетали через беларусскую границу, что заставило беларусское командование поднять в воздух авиацию.

"С военной точки зрения беларусское командование понимает, что впереди масштабная российская атака, поэтому разворачивает системы ПВО на границе с Украиной. Это военная необходимость, которая означает, что впереди действительно может быть атака", – говорит Роман Свитан.

Эксперт также предполагает, что атака может быть осуществлена с помощью Шахедов, хотя возможно использование и ракет. Непонятно почему российские беспилотники заходят на территорию Беларуси, но это происходит. Возможно, чтобы избежать неприятных инцидентов, власти Беларуси решили развернуть войска, предположил Свитан.

Обычно российские дроны используют беларусскую территорию для маневрирования, чтобы затем зайти в Украину на большую глубину. Беларусь может знать о готовящейся атаке и возможности нарушения их воздушного пространства, поэтому и готовится.

Полковник Свитан также подчеркнул, что Украина вряд ли будет совершать атаки по Беларуси, поэтому по этому поводу белорусам не стоит беспокоиться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лукашенко приказал укрепить границу с Украиной и призвал Киев и Москву сесть за стол переговоров.



