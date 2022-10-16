Беларусь в войне против Украины: согласился ли Лукашенко на повторное вторжение с россиянами

Российские войска совместной группировки с Республикой Беларусь (РБ) в ближайшие дни начнут прибывать в РБ. Об этом сообщил заместитель начальника генштаба вооруженных сил Беларуси по научной работе полковник Виктор Тумар. При этом самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко уверяет, что никто не втягивает Беларусь в войну РФ против Украины. О чем говорят последние заявления и действия официального Минска? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Лукашенко и Путин. Фото: из открытых источников

Война против Украины, в которую РФ втянула РБ, лишь ускоряет утрату суверенитета самой Беларусью

Директор Института внешне-политических исследований, конфликтолог, доктор политических наук Григорий Перепелица поясняет:

"Нет сомнений, что РБ является участником российской войны против Украины. Лукашенко выполняет практически всё, что ему говорит Путин. Соответственно – это и война Беларуси с ее ограниченным суверенитетом".

По словам эксперта, Путин производит фактическую интеграцию РБ в состав России. Процесс идет медленно, потому что Лукашенко пытается сохранить хоть какую-то часть суверенитета.

"И всё же – процесс продолжается. А война против Украины, в которую РФ втянула РБ, лишь ускоряет утрату суверенитета самой Беларусью, – отмечает Григорий Перепелица. – Недавно Лукашенко официально признал, что РБ принимает участие в так называемой "военной спецоперации" России в Украине. Но он постоянно подчеркивает, что белорусская армия не собирается открыто вступать в войну, но готова защищаться "от агрессивных намерений Украины". Впрочем, у самопровозглашенного президента РБ настолько противоречивые заявления, что особо обращать внимания на них не стоит. То он собирается захватывать ("защищать") западные области нашей страны под предлогом того, что их якобы намерена забрать себе Польша. То в очередной раз смешит народ рассказами о том, откуда и кто собирался напасть на Беларусь. То угрожает официальному Киеву, то пытается демонстрировать некие миротворческие порывы. Это словоблудие говорит о том, что официальный Минск, принимая участие в войне России против Украины, пытается сохранить остатки своего суверенитета".

Эксперт акцентирует, что, согласно международному праву, РБ является агрессором.

"Да, Беларусь не напала на нас самостоятельно как субъект. Но она и не является полноправным субъектом, потому что потеряла львиную часть своего суверенитета. И Россия сейчас фактически "доедает" этот белорусский суверенитет. При этом РБ отдала свои вооруженные силы в распоряжение россиян. Передает РФ боеприпасы, военную технику, является тыловой базой для ведения войны, предоставляет свою территорию (военные базы, аэродромы) для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Украине. Что, согласно международному праву, подпадает под определение агрессора. Так что РБ является полноценным агрессором. И не случайно, что к ней применяются соответствующие санкции Запада", – подчеркивает Григорий Перепелица.

Более того, продолжает он, около 13 тысяч белорусов воюют в составе подразделений вооруженных сил РФ на территории Украины. К тому же, Лукашенко отдал свои комиссариаты российским военным для вербовки белорусов. Это точно не нейтралитет.

"Беларусь принимает непрямое участие в российской агрессии против Украины. Но вскоре может стать и прямым участником, – предупреждает эксперт. – Об этом говорит решение о создании российско-белорусской региональной группировки войск. Предусматривается появление смешанного контингента под единым командованием РФ. Эта группировка будет подчиняться уже не Лукашенко, а Генштабу Минобороны России. Таким образом, появятся единые вооруженные силы под видом Союзного государства, но, по сути, подчиняющиеся исключительно РФ. Это будет 70-тысячная группировка, в которой россияне составят лишь около 10 тысяч. Но управлять всем будут российские офицеры и российское командование. Таким образом, белорусская армия выводится из подчинения президента РБ. А российский Генштаб вполне может применять данное формирование по своему усмотрению. В том числе – бросив против Украины".

Украина призвала разместить международных наблюдателей на белорусско-украинской границе

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова подчеркиваает, что о потенциальной и реальной угрозе со Беларуси Украина знает и периодически информирует Европу и США.

"С территории РБ на нас летят ракеты. Под видом белорусов, "маскируясь", к нам могли проникать россияне и быть частью диверсионных групп. Со стороны Минска могут идти всевозможные угрозы и риски. Даже, если это не инициатива белорусских властей, их руками эти провокации могут проворачивать представители РФ. Именно поэтому на границе с РБ нам приходится держать большие силы и вести повышенный контроль", – отмечает аналитик.

Она напоминает, что Украина призвала разместить международных наблюдателей на белорусско-украинской границе. С таким предложением президент Зеленский обратился к коллегам по видеосвязи на недавнем саммите "Большой семерки".

"Зеленский выразил мнение, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, а в качестве предлога для этого может быть организована некая провокация с якобы нападением Украины на соседнее государство. Президент заверил, что наша страна "не планировала и не планирует" нападать на Беларусь, так как "заинтересована только в своем территориальном суверенитете". Для Украины, – уверена Александра Решмедилова, – важно кооперироваться и получать поддержку от стран НАТО. Так как в своих заявлениях Лукашенко говорит о "потенциальной угрозе" со стороны всех соседей. То есть, он может кинуть "камень" в огород не только нам. Беларусь ведь также имеет общую границу с Польшей, Литвой, Латвией. Эти страны знаю цену словам Лукашенко и понимают потенциальные угрозы, имея уже горький прошлогодний опыт, связанный с неконтролируем потоком мигрантов".

Лукашенко пытается оттянуть время и по возможности как можно дольше уклоняться от исполнения взятых на себя обязательств по вступлению РБ в войну

Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский отмечает, что РБ является военно-политическим союзником России.

"Республика Беларусь предоставила свою территорию, свои военные объекты российским оккупантам для нанесения ударов по территории Украины. Республика Беларусь предоставила своим союзникам возможность атаковать территорию Украины с территории Беларуси. Республика Беларусь уже участвует в войне против Украины на стороне российских агрессоров", – уверен эксперт.

По его словам, остался пока отрытым вопрос прямого участия вооруженных сил РБ в этой войне.

"Узурпатор Лукашенко понимает, что прямое участие в войне против Украины вооруженных сил РБ по его приказу означает потерю захваченной власти. Но и уклонение от взятых на себя обязательств перед Кремлем также означает потерю захваченной власти. И не только власти, – считает Юрий Смелянский. – Любые "телодвижения" указанного характера – это попытка оттянуть время и по возможности как можно дольше уклоняться от исполнения взятых на себя обязательств по вступлению РБ в войну против Украины как союзника РФ".

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