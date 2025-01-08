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Беларусь вновь стягивает войска к Украине: есть ли угроза открытия нового фронта

Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию в приграничье, заявил руководитель ЦПД

сегодня, 08:18
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Кравцев Сергей

В настоящее время угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со своей территории в Украину нет. ВСУ контролируют ситуацию на границе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Беларусь вновь стягивает войска к Украине: есть ли угроза открытия нового фронта

Войска Беларуси. Фото: из открытых источников

"По состоянию на сейчас угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со стороны этой страны нет", — написал Андрей Коваленко.

Он отметил, что информация отдельных пабликов о наращивании войск Беларуси по ту сторону границы не означает создание ударных группировок и подготовку к наступательным действиям.                                                    

"Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию в приграничье", — подчеркнул руководитель ЦПД.

Читайте также на портале "Комментарии" — в соседней стране неспокойно – в Беларуси подтягивают войска к границе с Украиной. Не повторится ли ситуация февраля 2022 года – рассказали в Центре противодействия дезинформации.

В период с 23 декабря по 5 января Беларусь нарастила военное присутствие в украинском пограничном, сообщает мониторинговая платформа "Беларускі гаюн".

По данным платформы, подразделения Сухопутных войск ВС РБ были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы.

"В конце декабря из России в Беларусь прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ", — говорится в сообщении.

Также издание "Комментарии" сообщало – чего ждать дальше от российско-украинской войны: какой выход для Украины. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.




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