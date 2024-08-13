Беларусь, возможно, отдала РФ весь свой арсенал оружия: что на это указывает

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Ткачик Олеся
Как сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, интересные новости приходят из Беларуси. Так, согласно появившейся там информации, Александр Лукашенко дал распоряжение Минобороны РБ передать российской стороне некоторое количество военной техники из состава действующих подразделений.
Александр Лукашенко
Например, говорит он, в 2022-м году только с 969-й базы резерва танков вывезено более 100 единиц танков Т-72А. Боеприпасы же были вывезены в количестве более 65 тысяч тонн. В нынешней же ситуации, отмечает Коваленко, когда речь идет о катастрофических потерях российских оккупационных войск и открытии ещё и Курского направления, к которому российское командование не было готово, запрос о технике от России вполне логичен и предсказуем.
Кроме того, добавил военный эксперт, из Беларуси отправляются расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии на полигон России для отработки вопросов боевого применения. Не исключено, что именно в рамках проведения этих мероприятий в Россию будет переброшена и техника.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Беларусь отправляет своих ракетчиков и артиллеристов в Россию для "отработки вопросов боевого применения".
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