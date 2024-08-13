Беларусь, возможно, отдала РФ весь свой арсенал оружия: что на это указывает

Как сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, интересные новости приходят из Беларуси. Так, согласно появившейся там информации, Александр Лукашенко дал распоряжение Минобороны РБ передать российской стороне некоторое количество военной техники из состава действующих подразделений.

Александр Лукашенко

"Не знаю, насколько эта информация соответствует действительности, но даже если и так, то на самом деле, нельзя сказать, что новость прямо-таки новая. В 2022-м году Беларусь стала первой страной, которая передавала технику и боеприпасы России, столкнувшейся с проблемой высоких потерь и ограниченности возможностей по их компенсации", — подчеркнул Коваленко.

Например, говорит он, в 2022-м году только с 969-й базы резерва танков вывезено более 100 единиц танков Т-72А. Боеприпасы же были вывезены в количестве более 65 тысяч тонн. В нынешней же ситуации, отмечает Коваленко, когда речь идет о катастрофических потерях российских оккупационных войск и открытии ещё и Курского направления, к которому российское командование не было готово, запрос о технике от России вполне логичен и предсказуем.

Кроме того, добавил военный эксперт, из Беларуси отправляются расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии на полигон России для отработки вопросов боевого применения. Не исключено, что именно в рамках проведения этих мероприятий в Россию будет переброшена и техника.

"Но, что самое интересное, так это то, что информация о передаче техники касается действующих подразделений. А это наводит на вопрос, а что со складами и арсеналами? Неужели Лукашенко в 2022-м позволил их все опустошить, а теперь приходится отдавать то, что в комплекте? В общем, информация интересная к размышлению", — говорит Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Беларусь отправляет своих ракетчиков и артиллеристов в Россию для "отработки вопросов боевого применения".





