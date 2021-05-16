Беларусь ввела сбор за выезд из страны транспортом: сколько платить на границе с Украиной

Власти Беларуси приняли решение ввести местный сбор за пересечение границы транспортными средствами. Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на сайт Погранкомитет республики.

Беларусь ввела сбор за выезд из страны транспортом - фото из открытых источников

Отмечается, что нововведение вступит в силу с 1 июня в Гомельской и Гродненской областях. Как известно первая граничит с Украиной, вторая — с Литвой и Польшей.

В Беларуси решение объяснили мерами по борьбе с коронавирусной пандемией:

"На территории Гомельской и Гродненской областей сбор для транспортных средств до пяти тонн установлен в размере одной базовой величины (29 рублей). Его уплата осуществляется водителем транспортного средства в белорусских рублях до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска", — говорится в сообщении.

К слову, по состоянию на сегодняшний день, 29 белорусских рублей — это 317 гривен в переводе на украинскую валюту.

Напомним, что глава украинского государства Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" это решение и его последствия (к примеру, подорожание или дефицит электроэнергии). Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук поясняет, что это решение президента не влияет на тарифы для населения. Так как импорт электроэнергии никогда не влиял на увеличение тарифов для промышленности. Теперь для прекращения импорта соответствующие решения должна принять Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая может их и не принять.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!