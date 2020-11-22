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Беларусь вводит санкции против ЕС

В МИД отметили, что Беларусь вынуждена адекватно отвечать, если ее задевают

сегодня, 22:23
Автор:

Татьяна Лозовенко

Беларусь включит представителей руководства Европейского союза в свои расширенные санкционные списки. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в ефире канала "Беларусь-1".

Беларусь вводит санкции против ЕС

Фото: из открытых источников

МИД отметил, что власти ЕС ввели дополнительные санкции против полутора десятков белорусских чиновников. 

"Мы также расширим и наши санкционные персональные списки, в которые будут включены представители руководства Европейского Союза, руководства ряда европейских государств", — сказал глава МИД.

Он добавил, что Беларусь вынуждена адекватно отвечать, если ее задевают, в том числе введением санкций. Пока не сообщается, какие именно чиновники Европейского Союза окажутся в списке.

Ранее "Комментарии" сообщали, что около 400 человек были арестованы в Минске во время воскресного марша оппозиции, протестующей против фальсифицированного переизбрания президента Александра Лукашенко. Белорусская оппозиция с августа организует еженедельные марши протеста, каждый раз собирая десятки тысяч человек, несмотря на репрессивные меры режима. 




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