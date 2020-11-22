Беларусь вводит санкции против ЕС

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Татьяна Лозовенко
Беларусь включит представителей руководства Европейского союза в свои расширенные санкционные списки. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в ефире канала "Беларусь-1".
Фото: из открытых источников
МИД отметил, что власти ЕС ввели дополнительные санкции против полутора десятков белорусских чиновников.
Он добавил, что Беларусь вынуждена адекватно отвечать, если ее задевают, в том числе введением санкций. Пока не сообщается, какие именно чиновники Европейского Союза окажутся в списке.
Ранее "Комментарии" сообщали, что около 400 человек были арестованы в Минске во время воскресного марша оппозиции, протестующей против фальсифицированного переизбрания президента Александра Лукашенко. Белорусская оппозиция с августа организует еженедельные марши протеста, каждый раз собирая десятки тысяч человек, несмотря на репрессивные меры режима.
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