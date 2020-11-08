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Беларусь: около 400 людей задержаны во время протестов

Белорусская оппозиция с августа организует еженедельные марши протеста, каждый раз собирая десятки тысяч человек, несмотря на репрессивные меры режима

сегодня, 19:35
Автор:

Татьяна Лозовенко

Около 400 человек были арестованы в Минске во время воскресного марша оппозиции, протестующей против фальсифицированного переизбрания президента Александра Лукашенко, сообщила НПО "Весна". 

Беларусь: около 400 людей задержаны во время протестов

Фото: @poczobut

В Минске и других городах было арестовано не менее 380 человек, в том числе несколько журналистов и известных спортсменов. В ходе мероприятия были задержаны серебряный призер Олимпиады-2008 в Пекине в десятиборье Андрей Краученко, двукратный чемпион мира по кикбоксингу Иван Ганин, а также мисс Беларусь-2008 Ольга Жиникова и известный белорусский актер Александр Жданович.

Белорусская оппозиция с августа организует еженедельные марши протеста, каждый раз собирая десятки тысяч человек, несмотря на репрессивные меры режима. Светлана Тихановская заявила в воскресенье, что эти 90 дней протестов показывают, что "режим утратил легитимность". 

Ранее "Комментарии" сообщали, что Лукашенко поручил напечатать в стране миллиарды долларов. Он уже дал поручение Нацбанку напечатать 4 миллиарда долларов и 750 миллионов евро для закрытия нужд бюджета до конца 2020-го.


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