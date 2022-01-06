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Беларусь выслала консула Польши: какая причина

Дипломатическая ситуация между Польшей и Беларусью обострилась

сегодня, 10:02
Автор:

Козлова Альбіна
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В Министерстве иностранных дел (МИД) Польши прокомментировали ситуацию с консулом, которого на днях выслали из Беларуси. Об этом сообщает "Европейская правда".

Беларусь выслала консула Польши: какая причина

В Беларуси выслали консула Польши, фото из открытых источников

По словам представителя ведомства Лукаша Ясины, сейчас польские дипломаты принимают меры для того, чтобы прояснить ситуацию и выяснить все обстоятельства. Кроме того, МИД Польши еще отозвало находившегося в Минске временного поверенного в делах Польши.

О высланном консуле известно, что он являлся работником Генерального консульства Польши в Бресте. Как сообщил спикер министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, польский консул вроде бы помогал избежать ответственности поляку, который устроил ДТП с летальными последствиями. В Беларуси расследуется уголовное дело по факту аварии. В МИД Польши ожидают разъяснения ситуации со стороны соседней страны.

Как сообщал портал "Комментарии", российские войска могут появиться и у северной границы Украины, где она граничит с Беларусью. Зимой 2022 года войска Лукашенко и Путина снова начнут совместные военные учения. Пока точных дат не сообщают, однако ранее планировалось, что обучение должно было начаться с февраля и проходить в два этапа с перерывами.

Также мы писали, что Польша приступит к строительству стены от восточных соседей. В польском правительстве заговорили о необходимости продолжить работу по укреплению своих восточных границ. Власти начали строительство стены на границе с Беларусью, а теперь заявляют, что хотят продолжить возведение защитного сооружения и на польско-украинской границе.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/01/5/7132267/
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