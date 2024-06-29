Беларусь заявила, что развернула на границе с Украиной батальон РСЗО: что говорят в США

Беларусь, которая по факту является союзником РФ в полномасштабной войне против Украины, заявила, что развернула на границе с Украиной батальон реактивных систем залпового огня "Полонез" из-за якобы сложной ситуации. Это могут быть попытками России увеличить свое военное присутствие в Беларуси. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

РСЗО "Полонез". Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, Министерство обороны Беларуси в пятницу, 28 июня, заявило о якобы развертывании РСЗО "Полонез" на белорусско-украинской границе в ответ на "сложную ситуацию" и в рамках внезапной проверки готовности.

Как отмечают эксперты ISW, усиление активности в Беларуси может быть усилиями России увеличить свое военное присутствие в Беларуси, а также дальнейшую интеграцию Беларуси в благоприятные для РФ рамки и деятельность ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси.

Напомним, в Беларуси 21 июня, началась внезапная проверка готовности соединений и частей Вооруженных сил к выполнению задач по назначению, которая будет проходить в Гомельской и Брестской областях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь.

В сообщении говорилось, что в проверку привлечены военные части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.

"На первом этапе проверки будут отработаны вопросы оперативного занятия определенных районов, их инженерной подготовки, организации охраны и обороны, а также заступления на боевое дежурство", — отметили в Минобороны Беларуси.

Читайте также на портале "Комментарии" — режиму Лукашенко пора задуматься: о каком будущем для Беларуси заявил Зеленский.



