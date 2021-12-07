Беларусь заявила, что введет ответные санкции: что известно

В Беларуси запретят продажу некоторых европейских товаров. Такой ответ готовы дать в Минске на санкции Евросоюза. Об этом пишет Euronews.



Александр Лукашенко, фото из Twitter

Лидер Беларуси Александр Лукашенко решил вводить ограничения в стране после того, как Евросоюз, Великобритания, США и Канада одновременно приняли новые санкционные списки, в которые включены белорусские чиновники и предприятия. Санкции были введены и в отношении авиакомпаний Беларуси из-за их содействия увеличению нелегальной миграции в ЕС. Теперь в странах Запада заморозили активы попавших в санкционный список граждан.



Ранее в Брюсселе отмечали, что президент Беларуси Александр Лукашенко ведет "гибридную войну" и способствует дестабилизации ситуации в странах Евросоюза из-за пропуска мигрантов к границам ЕС. Британия также заявила, что ввела санкции против восьми белорусских граждан, которые считаются ответственными за репрессии и нарушения прав человека. В США ввели санкции против 32 физических и юридических лиц в Беларуси.

Руководство Беларуси отрицает обвинения и считает, что страны ЕС должны обеспечить безопасный проезд для мигрантов из Африки и Азии. В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что введенные санкции "незаконны" и подрывают суверенитет Беларуси, ухудшая благосостояние белорусов.

Впрочем, Беларуси помогает Российская Федерация. Среди "дружественных жестов": разрешения продавать белорусские товары в России, кредитование, продажа Беларуси нефти и газа по значительно меньшим ценам. По словам независимого аналитика Валерия Карбалевича, Лукашенко готов усиливать конфронтацию с Западом и быть в авангарде планов Кремля, потому что Москва платит за антизападную риторику Минска. Поэтому значительный ущерб белорусская экономика не получит.

Как сообщал портал "Комментарии", под санкции попал сын Лукашенко. Канада и США ввели новый санкционный перечень.

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