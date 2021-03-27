Беларуси отказали в участии на "Евровидении"

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" отказали Беларуси в участии в конкурсе этого года, так как уже вторая песня беларусской группы нарушает правила конкурса и может навредить его репутации. Об этом говорится на сайте конкурса.

Евровидение (фото из открытого источника)

"Европейский вещательный союз и Reference Group, управляющий совет "Евровидения", внимательно изучили новую заявку (Беларуси – ред.), чтобы оценить ее право на участие в конкурсе этого года. Был сделан вывод, что новая песня также нарушает правила конкурса", - говорится в сообщении.

Поскольку БТРК не смогла подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни "Евровидение" в мае".

Напомним, армянская телекомпания AMPTV, которая занимается вопросами участия Армении в Евровидении, заявила об отзыве заявки на участие в конкурсе. Официальной причиной стало то, что "сроки на подготовку конкурсанта оказались весьма сжатыми". Кроме этого, компания ссылается на "другие объективные причины", которые повлияли на принятие руководством столь радикального решения. Наблюдатели тут же связали отказ от участия в музыкальном конкурсе со сложной аполитической ситуацией в стране – протестами с требованием об отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал мирные соглашения с Азербайджаном после того, как между странами разгорелся конфликт из-за Нагорного Карабаха.

Из-за постоянных акций протеста в Армении участие в Евровидении перестало быть первоочередной задачей. Напомним, на музыкальном отборе в Роттердаме выступит The Roop. В финале национального отбора он получил больше всего голосов зрителей и жюри. Прогнозы букмекеров Eurovisionworld пророчат победу на конкурсе 2021 именно Литве, которая на данный момент находится в фаворитах международных обозревателей.







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