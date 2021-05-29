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Белоруса будут судить за футболку - что там написано

Белорусского спортсмена могут приговорить к двум годам за надпись на футболке

сегодня, 17:45
Автор:

Кириєнко Анна

Белорусскому велосипедисту Константину Семенову грозит уголовная ответственность. Как сообщает правозащитный центр "Весна", дело было возбуждено по статье 368 Уголовного кодекса (за оскорбление президента).

Белоруса будут судить за футболку - что там написано

Гражданина Беларуси будут судить за надпись на футболке - детали. Фото: pikabu.ru

Константина Семенова задержали еще 16 мая в Минске на Цнянском водохранилище перед соревнованием Toure de Tsna. В сообщении отмечается, что спортсмен надел футболку с надписью "Диктатору место в аду". Также на одежде были изображены портрет человека, похожего на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Сначала Семенова арестовали на 15 суток по административной статье. Затем открыли уголовное дело. Сейчас белорусу грозит до двух лет лишения свободы.

Кроме того, в этот день была задержана группа велосипедистов-участников велогонок MINSK FIXED GEAR. Спортсменов обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Мужчины выкрикивали лозунг "Жыве Беларусь". Всех активистов (около 20 человек) осудили на 10-15 суток.

Напомним, что после ситуации с принудительной посадкой самолета 23 мая в аэропорту "Минск" и задержанием оппозиционного журналиста, который находился на борту, между Беларусью и странами ЕС разгорается санкционные война. Втянута в нее и Украина, которой приходится реагировать на ситуацию в русле действий ЕС. В ответ Беларусь ввела на 6 месяцев режим индивидуального лицензирования для импорта ряда украинских товаров, а также решила прекратить поставки бензина марки А-95. К чему все это может привести и кто больше пострадает? Узнавайте в материале на сайте "Комментарии".


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Источник: https://spring96.org/ru/news/103621
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