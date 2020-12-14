Белорусов будут вакцинировать российским препаратом от коронавируса

Белорусский бюджет на 2021 год предусмотрел около пятидесяти миллионов белорусских рублей на закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Часть этих денег также пойдет на разработку отечественного препарата. Власти планируют вакцинировать два миллиона граждан. Данную информацию сообщил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко.

Беларусь закупит российский препарат для вакцинации населения. Фото: РБК

Политик уточнил, что сейчас идут переговоры с Россией о закупке вакцины. Также, по словам Петришенко ситуация с коронавирусом в Беларуси "непростая, но контролируемая".

Беларусь — первая зарубежная страна, где проводились клинические исследования российской вакцины "Спутник V". Результаты испытаний признали положительными. На начальном этапе Беларусь планирует закупить 100 тысяч доз препарата от COVID-19.

Напомним, что вакцина "Спутник V" не прошла третьего этапа клинических исследований и не имеет официальных результатов второго этапа. Этот препарат вызывает сомнения в мировых медицинских сообществ.

Поэтому Соединенные Штаты не признают результатов испытания вакцины против коронавируса, производимого российскими учеными, соответственно и использовать ее не будут.

А вот Фонд национального благосостояния страны заявил, что "Спутник V" показал 92% эффективности, согласно промежуточным результатам испытаний.

Сайт "Комментарии" также сообщал, что главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как долго будет сохраняться иммунитет к коронавирусу после вакцинации. По его словам, у людей, которые сделают прививки, устойчивость к болезни будет проявляться минимум шесть месяцев.

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