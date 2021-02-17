Белорусская оппозиционерка Тихановская предложила отмечать 23 февраля новый праздник (ВИДЕО)



















День героев перемен — именно такой праздник вместо Дня защитника Отечества предложила праздновать белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская 23 февраля. Видеообращение с призывом к белорусам и объяснением своей позиции политик опубликовала на личном YouTube-канале.

Тихановская провозгласила 23 февраля Днем героев перемен. Фото из открытых источников

Следует сразу отметить, что новый праздник Тихановская предлагает ввести исключительно в Беларуси. В то же время национальный лидер Беларуси называет российский "День защитника Отечества" навязанным праздником, поэтому и предлагает изменить традицию.

"Белорусы просто стремились жить в стране, где соблюдают закон. Но нам всем пришлось стать героями. Героями перемен", — отметила Светлана Тихановская во время выступления.

В своем видео она вспомнила всех белорусов, которые любыми способами принимали и продолжают принимать участие в сопротивлении режиму самопровозглашенного президента Александра Лукашенко: участников митингов, организаторов оппозиционных собраний и концертов, медиков, юристов, бизнесменов, простых рабочих и тому подобное.

"И помните: это праздник каждого, кто оказался в тюрьме за свою политическую позицию", — акцентировала внимание политик.

Вынужденная оппозиционерка призвала всех участников политических протестов 23 февраля поздравить друг друга, поблагодарить за борьбу, еще раз напомнить родным и близким политзаключенных, что об их подвиге не забыли и будут помнить всегда. Также Тихановская добавила, что однажды каждого героя их революции обязательно отблагодарит правительство, но это уже будет в Новой Беларуси.

Напомним, "Комментарии" сообщали: недавно Светлана Тихановская наконец дала четкий ответ относительно того, кому же принадлежит Крым — Украине или России. Это произошло во время онлайн-встречи с украинскими депутатами и белорусскими оппозиционерами.

Также на портале можно узнать, какое количество белорусов задержали на митинге солидарности в конце января 2021 года.



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