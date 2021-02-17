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Главная Новости Мир Беларусь Белорусская оппозиционерка Тихановская предложила отмечать 23 февраля новый праздник (ВИДЕО)
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Белорусская оппозиционерка Тихановская предложила отмечать 23 февраля новый праздник (ВИДЕО)

Тихановская назвала его Днем героев перемен

сегодня, 18:28
Автор:

Вечканова Елена








День героев перемен — именно такой праздник вместо Дня защитника Отечества предложила праздновать белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская 23 февраля. Видеообращение с призывом к белорусам и объяснением своей позиции политик опубликовала на личном YouTube-канале.

Белорусская оппозиционерка Тихановская предложила отмечать 23 февраля новый праздник (ВИДЕО)

Тихановская провозгласила 23 февраля Днем героев перемен. Фото из открытых источников

Следует сразу отметить, что новый праздник Тихановская предлагает ввести исключительно в Беларуси. В то же время национальный лидер Беларуси называет российский "День защитника Отечества" навязанным праздником, поэтому и предлагает изменить традицию.

"Белорусы просто стремились жить в стране, где соблюдают закон. Но нам всем пришлось стать героями. Героями перемен", — отметила Светлана Тихановская во время выступления.

В своем видео она вспомнила всех белорусов, которые любыми способами принимали и продолжают принимать участие в сопротивлении режиму самопровозглашенного президента Александра Лукашенко: участников митингов, организаторов оппозиционных собраний и концертов, медиков, юристов, бизнесменов, простых рабочих и тому подобное.

"И помните: это праздник каждого, кто оказался в тюрьме за свою политическую позицию", — акцентировала внимание политик.

Вынужденная оппозиционерка призвала всех участников политических протестов 23 февраля поздравить друг друга, поблагодарить за борьбу, еще раз напомнить родным и близким политзаключенных, что об их подвиге не забыли и будут помнить всегда. Также Тихановская добавила, что однажды каждого героя их революции обязательно отблагодарит правительство, но это уже будет в Новой Беларуси.

Напомним, "Комментарии" сообщали: недавно Светлана Тихановская наконец дала четкий ответ относительно того, кому же принадлежит Крым — Украине или России. Это произошло во время онлайн-встречи с украинскими депутатами и белорусскими оппозиционерами.

Также на портале можно узнать, какое количество белорусов задержали на митинге солидарности в конце января 2021 года.


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Источник: https://t.me/tsikhanouskaya/752
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