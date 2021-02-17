Белорусская оппозиционерка Тихановская предложила отмечать 23 февраля новый праздник (ВИДЕО)

Язык
Coinspot 17.02.2021
BTC/USD
51199.85
ETH/USD
1815.78
LTC/USD
224.82
НБУ 17.02.2021
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
День героев перемен — именно такой праздник вместо Дня защитника Отечества предложила праздновать белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская 23 февраля. Видеообращение с призывом к белорусам и объяснением своей позиции политик опубликовала на личном YouTube-канале.
Тихановская провозгласила 23 февраля Днем героев перемен. Фото из открытых источников
Следует сразу отметить, что новый праздник Тихановская предлагает ввести исключительно в Беларуси. В то же время национальный лидер Беларуси называет российский "День защитника Отечества" навязанным праздником, поэтому и предлагает изменить традицию.
В своем видео она вспомнила всех белорусов, которые любыми способами принимали и продолжают принимать участие в сопротивлении режиму самопровозглашенного президента Александра Лукашенко: участников митингов, организаторов оппозиционных собраний и концертов, медиков, юристов, бизнесменов, простых рабочих и тому подобное.
Вынужденная оппозиционерка призвала всех участников политических протестов 23 февраля поздравить друг друга, поблагодарить за борьбу, еще раз напомнить родным и близким политзаключенных, что об их подвиге не забыли и будут помнить всегда. Также Тихановская добавила, что однажды каждого героя их революции обязательно отблагодарит правительство, но это уже будет в Новой Беларуси.
Напомним, "Комментарии" сообщали: недавно Светлана Тихановская наконец дала четкий ответ относительно того, кому же принадлежит Крым — Украине или России. Это произошло во время онлайн-встречи с украинскими депутатами и белорусскими оппозиционерами.
Также на портале можно узнать, какое количество белорусов задержали на митинге солидарности в конце января 2021 года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости