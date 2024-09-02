Белорусские добровольцы ВСУ назвали численность армии Беларуси, которая может вторгнуться в Украину

Среди военнослужащих армии Беларуси нет единодушного мнения, что Украина – враг и надо с ней воевать. Однако Россия все же может заставить Беларусь вступить в войну. Такая вероятность по-прежнему сохраняется. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал боец "Полка Кастуся Калиновского" Ян Мельников с позывным "Беларус".

Армия Беларуси. Фото: из открытых источников

Мельников выразил мнение, что Александр Лукашенко сейчас полностью зависим от России и по факту является вассалом Кремля.

"Он (Лукашенко – ред.) не самостоятелен в своих действиях. Если Путину захочется, то думаю, он сможет найти рычаги влияния для того, чтобы задействовать беларуские подразделения", — подчеркнул военный.

В то же время Мельников отметил, что в Беларуси есть где-то 5-6 боевых бригад, то есть количество личного состава, которое может быть задействовано из Беларуси — это в районе 20 тысяч, включая небоевые подразделения, задействованные в логистике.

По мнению военного, это значительная сила, но не относительно масштабов России. То есть белорусское войско может сделать на одном направлении ситуацию, которая сложилась в мае в районе города Волчанск и в районе Липцов. Теоретически они могут сделать такую же ситуацию, но какую-то большую угрозу, ударный кулак, который может прорваться к каким-то крупным городам и захватить – в это верится с трудом сказал боец.

При этом он отметил, что у белорусских бригад нет боевого опыта.

"И надо понимать, что ментальность людей — отличается. Тот уровень пропаганды, который проходил через российские войска, через беларуские — он разный", — подчеркнул Мельников.

Кроме того, многие белорусские военные, которые сейчас в Украине, поддерживают связи со своими бывшими командирами и есть такие, которые "на контакте" с офицерами белорусского войска.

"Нет такого понимания единогласного в белорусском войске, что есть Украина — враг и мы должны с ней воевать", — сказал Беларус.

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