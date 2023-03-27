Белорусские пограничники возмущены действиями Польши

Белорусский пограничный комитет обвиняет Польшу в специальной задержке транспорта, пытающегося пересечь границу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.

Польские пограничники. Фото из открытых источников

В Минске обвиняют представителей Польши в умышленном замедлении пересечения границы для легковых и грузовых автомобилей в Евросоюз с территории Беларуси. Минск утверждает, что Варшава таким образом нарушает двусторонние договоры между странами.

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"С пятницы очередь перед единственным доступным пунктом пропуска на белорусско-польской границе Кукурики увеличилась вдвое и составляет 1000 автомобилей", — сообщили в пограничном комитете страны.

Польская сторона не отреагировала на возмущение со стороны Белоруссии. Заявления об уменьшении пропускных мощностей на участке Кукурики-Козловичи появились несколько дней спустя после того, как президент России Владимир Путин сообщил о готовности в будущем разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Такие действия вызвали осуждение Украины, ЕС и НАТО.

Напомним, что после российской агрессии и постоянных попыток Лукашенко создать кризис беженцев в странах ЕС, Польша построила заграждение на границе с Беларусью.



Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что означает размещение ядерного оружия на территории Белоруссии? Путин таким образом хочет вернуться на мировую политическую арену, шантажирует ли Европу или скрывает свои неудачи в войне с Украиной?

Также "Комментарии" писали о том, что Соединенные Штаты отреагировали на решение Владимира Путина разместить ядерное оружие на территории Белоруссии. Представители США следят за ситуацией о возможном размещении ядерного оружия на территории Беларуси, но пока не планируют изменять свою ядерную стратегию по таким шагам Российской Федерации.