logo

BTC/USD

27898.07

ETH/USD

1766.55

LTC/USD

92.16

USD/UAH

38.25

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Белорусские пограничники возмущены действиями Польши
commentss НОВОСТИ Все новости

Белорусские пограничники возмущены действиями Польши

Беларусь заявляет, что Польша задерживает грузовики и автомобили на границе.

сегодня, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Белорусский пограничный комитет обвиняет Польшу в специальной задержке транспорта, пытающегося пересечь границу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.

Белорусские пограничники возмущены действиями Польши

Польские пограничники. Фото из открытых источников

В Минске обвиняют представителей Польши в умышленном замедлении пересечения границы для легковых и грузовых автомобилей в Евросоюз с территории Беларуси. Минск утверждает, что Варшава таким образом нарушает двусторонние договоры между странами.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"С пятницы очередь перед единственным доступным пунктом пропуска на белорусско-польской границе Кукурики увеличилась вдвое и составляет 1000 автомобилей", — сообщили в пограничном комитете страны.

Польская сторона не отреагировала на возмущение со стороны Белоруссии. Заявления об уменьшении пропускных мощностей на участке Кукурики-Козловичи появились несколько дней спустя после того, как президент России Владимир Путин сообщил о готовности в будущем разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Такие действия вызвали осуждение Украины, ЕС и НАТО.

Напомним, что после российской агрессии и постоянных попыток Лукашенко создать кризис беженцев в странах ЕС, Польша построила заграждение на границе с Беларусью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что означает размещение ядерного оружия на территории Белоруссии? Путин таким образом хочет вернуться на мировую политическую арену, шантажирует ли Европу или скрывает свои неудачи в войне с Украиной?

Также "Комментарии" писали о том, что Соединенные Штаты отреагировали на решение Владимира Путина разместить ядерное оружие на территории Белоруссии. Представители США следят за ситуацией о возможном размещении ядерного оружия на территории Беларуси, но пока не планируют изменять свою ядерную стратегию по таким шагам Российской Федерации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!