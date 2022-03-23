Белорусские военные готовы заочно сдаваться в плен – связываются с украинской властью

Сознательные белорусские военные уже начали связываться с украинской властью, высказывая просьбу – взять их в плен, в случае, если Беларусь официально вступит в войну с Украиной. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на слова пресс-офицера командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире общенационального телемарафона.

Белорусские военные. Фото: из открытых источников

Несмотря на то, что белорусские власти практически каждый день заявляют, что Беларусь не будет вводить свои войска в Украину, западная и украинская разведки вместе сигнализируют высокую вероятность, что белорусские войска таки вторгнуться в Украину. Понимают это, по всей видимости, и сами белорусские военные. Поэтому уже сейчас некоторые из них уже сейчас пытаются выйти на украинские власти с просьбой – взять их в плен в случае, если все же будет отдан приказ идти в наступление.

Владимира Фитьо отметил, ВСУ сегодня готовы к любому ходу событий и вражеским войскам на территории Украины точно нечего делать. Враг и оккупант будет разбит. Белорусские военные, которые за это время уже понимают, что на самом деле происходит на территории Украины, это понимают. Поэтому уже есть прецеденты, что белорусские военные пытались связаться с представителями украинской власти с просьбой – взять их в плен, в случае, если все же произойдет наступление белорусские военных.

Отметим, канал "CNN" в одной из недавних публикаций назвал вероятность присоединения Беларуси к войне в Украине на российской стороне очень высокой.

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