logo

BTC/USD

20819.03

ETH/USD

1620.83

LTC/USD

55.83

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

39.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Белорусские военные придумали «сверхсовременную» защиту от джавелинов и NLAW – ведро
commentss НОВОСТИ Все новости

Белорусские военные придумали «сверхсовременную» защиту от джавелинов и NLAW – ведро

Беларусь активно готовит своих военных к войне в Украине.

сегодня, 16:51
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Александр Лукашенко находится под постоянным давлением Владимира Путина, заставляющего президента Беларуси принимать все более активное участие в войне. Последние месяцы белорусские военные все больше тренируются на своих полигонах, снимают видеоролики и придумывают методы защиты от Javelin, Panzerfaust и NLAW.

Белорусские военные придумали «сверхсовременную» защиту от джавелинов и NLAW – ведро

Белорусские и русские войска. Фото из открытых источников

Одним из таких защитных ноу-хау белорусской армии оказалось ведро. Об этом стало известно из фотографий из соцсетей.

По логике белорусской армии ведро, наполненное пылающим углем на трубе, сможет защитить танк T -72 от такого вида вооружения как американский Javelin, британский NLAW или немецких Panzerfaust.

Эта система инфракрасных помех даже получила свое название и официально называется "новая тепловая ловушка, установленная на модернизированном Т-72".

"Сверхсовременное" средство показали на полигоне в Осиповичах. Там сейчас тренируются белорусские войска. Организаторы тренировок утверждают, что именно такое техническое изобретение усилит вооруженные силы Беларуси.

Фото тепловой ловушки белорусского производства на танке T -72 в Осиповичах можно просмотреть ниже:

Белорусские военные придумали «сверхсовременную» защиту от джавелинов и NLAW – ведро - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусский диктатор Лукашенко готовит свое общество к войне в Украине. Об этом заявляет главная оппозиционерка Беларуси. Также, по ее словам, Лукашенко стремится сохранить пост президента Беларуси, поэтому может начать вторжение в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что президент Беларуси начал судебные процессы над оппозиционерами. Белорусские политики утверждают, что таким образом Лукашенко видит угрозу их деятельности.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/c/1335760163/1011
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!