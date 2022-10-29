Белорусские военные придумали «сверхсовременную» защиту от джавелинов и NLAW – ведро

Александр Лукашенко находится под постоянным давлением Владимира Путина, заставляющего президента Беларуси принимать все более активное участие в войне. Последние месяцы белорусские военные все больше тренируются на своих полигонах, снимают видеоролики и придумывают методы защиты от Javelin, Panzerfaust и NLAW.

Белорусские и русские войска. Фото из открытых источников

Одним из таких защитных ноу-хау белорусской армии оказалось ведро. Об этом стало известно из фотографий из соцсетей.

По логике белорусской армии ведро, наполненное пылающим углем на трубе, сможет защитить танк T -72 от такого вида вооружения как американский Javelin, британский NLAW или немецких Panzerfaust.

Эта система инфракрасных помех даже получила свое название и официально называется "новая тепловая ловушка, установленная на модернизированном Т-72".

"Сверхсовременное" средство показали на полигоне в Осиповичах. Там сейчас тренируются белорусские войска. Организаторы тренировок утверждают, что именно такое техническое изобретение усилит вооруженные силы Беларуси.

Фото тепловой ловушки белорусского производства на танке T -72 в Осиповичах можно просмотреть ниже:





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусский диктатор Лукашенко готовит свое общество к войне в Украине. Об этом заявляет главная оппозиционерка Беларуси. Также, по ее словам, Лукашенко стремится сохранить пост президента Беларуси, поэтому может начать вторжение в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что президент Беларуси начал судебные процессы над оппозиционерами. Белорусские политики утверждают, что таким образом Лукашенко видит угрозу их деятельности.

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