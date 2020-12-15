Белорусских заключенных умышленно заражают COVID-19 - Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время визита в Берлин заявила, что в белорусских тюрьмах целенаправленно распространяют коронавирусную инфекцию. Поэтому все политические заключенные и временно задержаны выходят из тюрем уже больными COVID-19.

В белорусских тюрьмах распространяют коронавирус - Тихановская. Фото: profile.ru

Оппозиционерка передает информацию и о том, что заключенных людей, которые выходили на протесты, полиция "метит" краской, а затем издевается и бьет. Тихановская попросила Германию помочь расследованию и справедливому суду, чтобы не допустить безнаказанности силовиков за все эти преступления.

Во время встречи Тихановская, президент Бундестага Вольфганг Шойбле, вице-президент Бундестага Клаудия Рот, председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген обсудили возможные действия, чтобы поддержать тех, кто пострадал во время массовых протестов.

Пресс-служба Тихановской отметила, что политики выразили свою поддержку народа Беларуси. Немецкие власти пообещали, скорее инициировать процедуру выдачи гуманитарных виз Германии для белорусов, пострадавших от насилия и реализовать программы поддержки журналистов, правозащитников, активистов.

Напоминаем, что стало известно о размере заработной платы Тихановской. Белорусский национал-демократ Франак Вячорка сообщил, что ежемесячная зарплата оппозиционерки составляет 1200 евро. К тому же часть материальной помощи поступает и от меценатов, среди которых присутствуют белорусские бизнесмены, которые поддерживают работу офиса в Вильнюсе.

Также ранее сайт "Комментарии" рассказывал, что белорусов будут вакцинировать российским препаратом от коронавируса.

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