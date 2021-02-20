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Белорусский след: как санкции против Медведчука могут повлиять на Александра Лукашенко

Все дело в нефтепроводе, который Украина обратно национализирует

сегодня, 21:10
Автор:

Вечканова Елена

Ближайшее окружение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и сам политик могут пострадать из-за объявленных СНБО санкций Виктору Медведчуку. Подобную информацию сообщает администрация Telegram-канала "Беларусь головного мозга", ссылаясь на собственные источники.

Белорусский след: как санкции против Медведчука могут повлиять на Александра Лукашенко

Санкции против Медведчука способны повлиять и на Лукашенко. Фото: sm-news.ru

Возможные некоторые финансовые недовольства Лукашенко могут возникнуть из-за нефтепровода "ПрикарпатЗахідТранс", который ранее связывали с Медведчуком. Учитывая, что СНБО объявила об аресте всего имущества главы "ОПЗЖ", это может задеть и нефтепровод. 

Впрочем, как информируют белорусские источники, часть этой нефтемагистрали считается принадлежащей бизнесмену Николаю Воробью. Более того, Воробей якобы владеет контрольным пакетом акций "ПрикарпатЗахідТранс". 

Каким образом связаны один из белорусских олигархов и Александр Лукашенко? По сообщению местных СМИ, именно Николай Воробей является так называемым "кошельком Лукашенко", финансирующим отдельные действия самопровозглашенного президента РБ.

Следует отметить, что в конце 2020 года Воробей вместе с другими белорусскими гражданами попали под санкции, введенные Европейским Союзом. От таких действий западных стран финансовое положение олигарха заметно пошатнулось. Теперь же, в случае возвращения нефтепровода "ПрикарпатЗахідТранс" в государственную собственность Украины, Воробей понесет еще большие убытки, что в свою очередь не сможет не сказаться на Лукашенко.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что на фоне объявленных СНБО санкций супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко решила податься в политику. Известная телеведущая стала членом партии "ОПЗЖ" и пообещала бороться с якобы противоправными действиями украинской власти. Также она сообщила некоторые подробности их личных связей с Зеленским, о чем узнать подробнее можно в нашем материале.

Также на портале найдется материал о том, как на санкции против Медведчука отреагировали в Кремле. Спойлер — представители российского правительства считают, что в их стране с оппозицией обращаются намного лучше.


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Источник: https://t.me/belamova/15712
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