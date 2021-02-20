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В Кремле отреагировали на санкции против Медведчука: «Противоправный абсурд»

Песков считает, что в России лучше относятся к оппозиционным силам

сегодня, 18:57
Автор:

Вечканова Елена

В правительстве Российской Федерации весьма встревожены введением санкций против главы партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука. Ситуацию уже успели прокомментировать как пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, так и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС,

В Кремле отреагировали на санкции против Медведчука: «Противоправный абсурд»

В РФ недовольны санкциями против Медведчука. Фото из открытых источников

Во время публичного выступления Песков сравнил политику в отношении оппозиционных сил в России и Украине. По мнению чиновника, РФ лучше и проще относится к тем, кто демонстрирует несогласие с провластными решениями и действиями. В частности, Дмитрий Песков вспомнил о закрытии нескольких украинских каналов, также номинально связаны с Виктором Медведчуком.

"Никто в России не забирает все имущество, не вводит санкции против своих граждан только за то, что у них есть определенные нюансы или различия во взглядах с правительством, президентом по важнейшим проблемам общества", — подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

Также Дмитрий Песков выразил опасения из-за настоящей репрессивности в политике украинской власти. По его мнению, в Киеве в конце концов могут начать активные военные действия на Донбассе, чтобы "решить проблему юго-востока силовым путем".

Похожего мнения придерживается и Дмитрий Медведев, бывший премьер-министр РФ. В частности, политик упрекнул украинское правительство в несоответствии реальных действий и желания попасть в Европейский Союз. По его мнению, подобные действия абсолютно противоречат "европейским ценностям".

Статья о финансировании терроризма, по которой СНБО наложило санкции на Медведчука и еще семь человек, Медведев назвал "абсолютной бредом и надуманной причиной".

"Украинская власть снова показала, что готова бесконечно упражняться в противоправном абсурде. Им оказалось мало недавнего закрытия нескольких оппозиционных каналов. И вот очередной политический пируэт", — прокомментировал чиновник ограничения в отношении Виктора Медведчука.

Вероятной причиной такого шага представителей украинского правительства Медведев считает попытку замаскировать собственные провалы. Правда, по мнению политика, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского такие решения никак не смогут спасти от дальнейшего падения.

"В конце концов [подобные методы борьбы — ред.] окончательно подорвут доверие к официальному Киеву, который поставил политическую инквизицию выше фундаментальных прав и свобод граждан", — в заключение добавил российский чиновник.

Зато, как сообщали "Комментарии", введенные против Медведчука санкции полностью поддерживает первый президент Украины Леонид Кравчук. Политик убежден: любое действие власти должно оцениваться через призму войны в Донбассе, собственно как и решение СНБО.

Также на портале можно узнать, какими, по прогнозам специалистов, могут быть дальнейшие действия России в связи с наложенными на Медведчука санкциями.


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Источник: https://tass.ru/politika/10750325
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