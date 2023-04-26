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Белорусы боятся быть вовлечены в активные военные действия в Украине

Белорусы утверждают, что не хотят воевать против Украины, однако опасаются увеличения военной активности.

26 апреля 2023, 12:35
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Автор:

Slava Kot

Россия усиливает активность в Беларуси, что вызвало обеспокоенность среди местного населения, не желающего принимать участие в активной войне против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP.

Белорусы боятся быть вовлечены в активные военные действия в Украине

Белорусские военные. Фото из открытых источников

Беларусь является верным союзником Москвы, ведь расположила на своей территории российские войска, служащие площадкой для обстрелов Украины и тренировок мобилизованных граждан РФ. Однако сами белорусские войска не участвуют в войне, что может измениться в перспективе.


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Руслан, инженер из Минска недавно получил повестку из военкомата. Белорус опасается, что его страна может быть вовлечена в прямые боевые действия в Украине.

"Они говорят нам, что Беларусь не будет вступать в войну против Украины, но я слышу, как российские военные самолеты грохочут над моим домом, направляясь к авиабазе Мачулищи под Минском", — сказал 27-летний парень Associated Press.

Руслан во время разговора описал ощущения, царящие в Беларуси.

"Русские войска уже в Беларуси, и я вижу, как страна постепенно превращается в военную казарму. Все боятся, что они не позволят белорусам долго наблюдать за войной на расстоянии", – говорит инженер из Минска.

Кроме заявлений 27-летнего парня, женщина из приграничного из РФ города Лунинец рассказала о новом сформированном подразделении противовоздушной обороны.

"Белорусы не видят смысла в этой войне", — говорит менеджер Светлана, однако добавляет, что "опасения войны выросли" с увеличением количества войск.

Военный аналитик Александр Алесин считает, что президент Беларуси боится отдать приказ своей 45-тысячной армии атаковать Украину, ведь такие действия могут угрожать Лукашенко.

"Боится вызвать недовольство среди военных, которые могут повернуть оружие в другую сторону", – говорит белорусский аналитик войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитики нашли возможное место хранилища ядерного оружия в Беларуси.

Также "Комментарии" писали о, разъярившем россиян белорусском аналоге IKEA.



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Источник: https://apnews.com/article/belarus-ukraine-russia-war-nuclear-putin-lukashenko-3b3761efabdb2f641308bc0e97ac9363
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