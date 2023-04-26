Белорусы боятся быть вовлечены в активные военные действия в Украине

Россия усиливает активность в Беларуси, что вызвало обеспокоенность среди местного населения, не желающего принимать участие в активной войне против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP.

Белорусские военные. Фото из открытых источников

Беларусь является верным союзником Москвы, ведь расположила на своей территории российские войска, служащие площадкой для обстрелов Украины и тренировок мобилизованных граждан РФ. Однако сами белорусские войска не участвуют в войне, что может измениться в перспективе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Руслан, инженер из Минска недавно получил повестку из военкомата. Белорус опасается, что его страна может быть вовлечена в прямые боевые действия в Украине.

"Они говорят нам, что Беларусь не будет вступать в войну против Украины, но я слышу, как российские военные самолеты грохочут над моим домом, направляясь к авиабазе Мачулищи под Минском", — сказал 27-летний парень Associated Press.

Руслан во время разговора описал ощущения, царящие в Беларуси.

"Русские войска уже в Беларуси, и я вижу, как страна постепенно превращается в военную казарму. Все боятся, что они не позволят белорусам долго наблюдать за войной на расстоянии", – говорит инженер из Минска.

Кроме заявлений 27-летнего парня, женщина из приграничного из РФ города Лунинец рассказала о новом сформированном подразделении противовоздушной обороны.

"Белорусы не видят смысла в этой войне", — говорит менеджер Светлана, однако добавляет, что "опасения войны выросли" с увеличением количества войск.

Военный аналитик Александр Алесин считает, что президент Беларуси боится отдать приказ своей 45-тысячной армии атаковать Украину, ведь такие действия могут угрожать Лукашенко.

"Боится вызвать недовольство среди военных, которые могут повернуть оружие в другую сторону", – говорит белорусский аналитик войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитики нашли возможное место хранилища ядерного оружия в Беларуси.

Также "Комментарии" писали о, разъярившем россиян белорусском аналоге IKEA.