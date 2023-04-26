Белорусы боятся быть вовлечены в активные военные действия в Украине

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Slava Kot
Россия усиливает активность в Беларуси, что вызвало обеспокоенность среди местного населения, не желающего принимать участие в активной войне против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP.
Белорусские военные. Фото из открытых источников
Беларусь является верным союзником Москвы, ведь расположила на своей территории российские войска, служащие площадкой для обстрелов Украины и тренировок мобилизованных граждан РФ. Однако сами белорусские войска не участвуют в войне, что может измениться в перспективе.
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Руслан, инженер из Минска недавно получил повестку из военкомата. Белорус опасается, что его страна может быть вовлечена в прямые боевые действия в Украине.
Руслан во время разговора описал ощущения, царящие в Беларуси.
Кроме заявлений 27-летнего парня, женщина из приграничного из РФ города Лунинец рассказала о новом сформированном подразделении противовоздушной обороны.
Военный аналитик Александр Алесин считает, что президент Беларуси боится отдать приказ своей 45-тысячной армии атаковать Украину, ведь такие действия могут угрожать Лукашенко.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитики нашли возможное место хранилища ядерного оружия в Беларуси.
Также "Комментарии" писали о, разъярившем россиян белорусском аналоге IKEA.
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