Белорусы "подложили свинью" россиянам: что произошло между "братскими" народами

Белорусы все больше удаляются от россиян. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, что новый опрос показал изменение идентичности.

Россия и Беларусь. Иллюстративное фото

В Центре объяснили, что жители Беларуси все меньше ассоциируют себя с россиянами. Об этом свидетельствует исследование аналитического центра iSANS. Данные приводятся в Службе внешней разведки Украины.

Отмечается, что по результатам опроса:

- Только 26% считают общий язык объединяющим фактором (в 2014 году этот показатель был 37%), а общее прошлое важным считают только 37% (против 55% десять лет назад).

- Доля тех, кто убежден, что белорусов и россиян не объединяет ничего возросло втрое (6%).

- Белорусы также все более критически относятся к агрессии России против Украины: 34% выступают против войны, в то время как 27% ее поддерживают.

- Большинство жителей страны впервые назвали Россию большей угрозой, чем США — 18% против 14%.

- Во внешней политике 40% — за нейтралитет, тогда как сторонников интеграции с Россией стало 55%, при этом в 2014 году таковых было 74%.

"Несмотря на низкое ежедневное использование белорусского языка, его символическое значение растет. А главными признаками патриотизма белорусы называют любовь к культуре, честный труд и заботу о будущем страны, а не лояльность к власти", — объяснили аналитики Центра.

