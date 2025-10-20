logo

Беларусь Белорусы "подложили свинью" россиянам: что произошло между "братскими" народами
НОВОСТИ

Белорусы "подложили свинью" россиянам: что произошло между "братскими" народами

Число сторонников интеграции Беларуси с Россией значительно уменьшилось, хотя этот путь до сих пор поддерживает значительная часть населения

20 октября 2025, 18:10
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Белорусы все больше удаляются от россиян. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, что новый опрос показал изменение идентичности.

Белорусы "подложили свинью" россиянам: что произошло между "братскими" народами

Россия и Беларусь. Иллюстративное фото

В Центре объяснили, что жители Беларуси все меньше ассоциируют себя с россиянами. Об этом свидетельствует исследование аналитического центра iSANS. Данные приводятся в Службе внешней разведки Украины.

Отмечается, что по результатам опроса:

- Только 26% считают общий язык объединяющим фактором (в 2014 году этот показатель был 37%), а общее прошлое важным считают только 37% (против 55% десять лет назад).

- Доля тех, кто убежден, что белорусов и россиян не объединяет ничего возросло втрое (6%).

- Белорусы также все более критически относятся к агрессии России против Украины: 34% выступают против войны, в то время как 27% ее поддерживают.

- Большинство жителей страны впервые назвали Россию большей угрозой, чем США — 18% против 14%.

- Во внешней политике 40% — за нейтралитет, тогда как сторонников интеграции с Россией стало 55%, при этом в 2014 году таковых было 74%.

"Несмотря на низкое ежедневное использование белорусского языка, его символическое значение растет. А главными признаками патриотизма белорусы называют любовь к культуре, честный труд и заботу о будущем страны, а не лояльность к власти", — объяснили аналитики Центра.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия усилила обстрелы энергетической инфраструктуры. Однако в 2025 году враг изменил тактику ударов — если в 2022-2023 годах атаковал разные объекты по всей Украине большим количеством ракет и дронов, то в этом году "выбивает" энергетику Украины регион за регионом.




Источник: https://t.me/spravdi/50093
