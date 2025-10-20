Білоруси “підклали свиню” росіянам: що сталося між “братніми” народами

Білоруси все більше віддаляються від росіян. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповіли, що нове опитування показало зміну ідентичності.

Росія та Білорусь. Ілюстративне фото

У Центрі пояснили, що жителі Білорусі все менше асоціюють себе з росіянами. Про це свідчить дослідження аналітичного центру iSANS. Дані наводять у Службі зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що за результатами опитування:

- Лише 26% вважають спільну мову об’єднувальним чинником (у 2014 році цей показник був 37%), а спільне минуле важливим вважають лише 37% (проти 55% десять років тому).

- Частка тих, хто переконаний, що білорусів і росіян не об’єднує нічого зросла утричі (6%).

- Білоруси також дедалі критичніше ставляться до агресії Росії проти України: 34% виступають проти війни, тоді як 27% її підтримують.

- Більшість мешканців країни вперше назвали Росію більшою загрозою, ніж США — 18% проти 14%.

- У зовнішній політиці 40% — за нейтралітет, тоді як прихильників інтеграції з Росією стало 55%, при цьому в 2014 році таких було 74%.

“Попри низьке щоденне використання білоруської мови, її символічне значення зростає. А головними ознаками патріотизму білоруси називають любов до культури, чесну працю й турботу про майбутнє країни, а не лояльність до влади”, — пояснили аналітики Центру.

