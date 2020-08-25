Боевиков НЗФ с оккупированных территорий отправляют в Беларусь, - активисты

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Дмитрий Симоненко
В связи с массовыми протестами в Беларуси в страну
отправляют боевиков из неподконтрольных украинской власти территорий Луганской
и Донецкой области. Об этом сообщают общественные активисты, передает
"Радио Свобода".
"Желающих" набирают через "военные
комиссариаты" так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Источник: 24 канал
По информации представителя "Восточной правозащитной
группы" Веры Ястребовой, боевиков могут доставлять к российско-беларусской
границе. За их "услуги" предлагают 400 долларов в месяц.
По данным правозащитников, не менее трех автобусов с
"добровольцами" из ОРДЛО отправились через нефункционирующий
контрольно-пропускной пункт "Изварино" на украинско-российской
границе.
Представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях
Павел Лисянский подтверждает, что получил информацию от "Восточной
правозащитной группы" о передвижении грузовиков с людьми в сторону
Беларуси.
"И на одной из остановок они сообщили на заправке, мол -
на Беларусь идем. Для чего это надо? Вы же помните главный лозунг Путина и всей
российской дипломатии: "Нас там нет", - отметил Лисянский.
Отмечается, что после очередной победы Лукашенко на
выборах и массовых протестов, захлестнувших страну из-за фальсификаций во время
голосования, лидер Беларуси публично заявил, что получит всестороннюю помощь со
стороны Кремля. А вот что именно - не уточнил.
Ранее портал "Комментарии" писали о том, что Светлана
Тихановская рассказала о том, какие цели будет преследовать, если станет главой Беларуси.
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