Боевиков НЗФ с оккупированных территорий отправляют в Беларусь, - активисты

В связи с массовыми протестами в Беларуси в страну отправляют боевиков из неподконтрольных украинской власти территорий Луганской и Донецкой области. Об этом сообщают общественные активисты, передает "Радио Свобода".

"Желающих" набирают через "военные комиссариаты" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Источник: 24 канал

По информации представителя "Восточной правозащитной группы" Веры Ястребовой, боевиков могут доставлять к российско-беларусской границе. За их "услуги" предлагают 400 долларов в месяц.

По данным правозащитников, не менее трех автобусов с "добровольцами" из ОРДЛО отправились через нефункционирующий контрольно-пропускной пункт "Изварино" на украинско-российской границе.

Представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский подтверждает, что получил информацию от "Восточной правозащитной группы" о передвижении грузовиков с людьми в сторону Беларуси.

"И на одной из остановок они сообщили на заправке, мол - на Беларусь идем. Для чего это надо? Вы же помните главный лозунг Путина и всей российской дипломатии: "Нас там нет", - отметил Лисянский.

Отмечается, что после очередной победы Лукашенко на выборах и массовых протестов, захлестнувших страну из-за фальсификаций во время голосования, лидер Беларуси публично заявил, что получит всестороннюю помощь со стороны Кремля. А вот что именно - не уточнил. Но пока Россия молчит. А вот прокремлевские СМИ уже начали критиковать белорусскую оппозицию и искать "теорию заговора" среди западных заказчиков протестов.

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