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Тихановская рассказала о своей главной цели

Политик говорит, что Беларусь должна иметь равные политические отношения со всеми странами, однако есть главное условие

сегодня, 11:02
Автор:

Елена Волкова

Главный политический конкурент Александра Лукашенко на минувших президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская рассказала о том, как будет действовать, если станет главой государства. Об этом Тихановская рассказала в интервью DW.

По словам политика, она уже сформировала команду людей, которые помогут ей на посту лидера Беларуси. Тихановская также рассказала о своей главной задаче на ближайшее время. 

Тихановская рассказала о своей главной цели

"Моя задача состоит в том, чтобы эту команду (уже сформированную, - ред.) сплотить, организовать и направить в нужное русло, а именно — на подготовку к новым честным и прозрачным выборам", — говорит Тихановская.

Политик говорит, что, в ее понимании, Беларусь должна иметь равные и дружеские политические отношения со всеми странами, однако есть главное условие: ее страна должна быть независимой. 

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал свою главную соперницу на минувших выборах Светлану Тихановскую "нормальной женщиной".


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