"Больные люди в очередной раз одурели": Лукашенко принял решение об участии в «Совете мира» Трампа

Белорусский диктатор Александр Лукашенко подписал документ о присоединении страны к "Совету мира", который создает американский президент Дональд Трамп.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко также заявил, что для этого не нужно платить 1 млрд долларов взноса. Об этом пишет белорусское издание Белта.

"Я подписал соответствующее обращение к США, что мы готовы принять их предложение стать участниками этого Совета", — сказал самопровозглашенный президент.

В подписанном им документе говорится о выполнении положений устава Совета мира в соответствии с процедурой, которая "была определена в письме президента США".

Лукашенко также ответил на вопрос об условиях вступления в "Совет мира" и слухи о том, что для этого нужно внести 1 млрд долларов.

"Эти больные люди в очередной раз одурели. Просто нужно читать документ. Никаких денег не нужно", – сказал Лукашенко.

Как сообщал портал "Комментарии", Норвегия официально отказалась присоединяться к так называемому Совету мира, инициированному президентом США Дональдом Трампом. В норвежском правительстве подчеркнули, что участие в этой инициативе неприемлемо, поскольку она ставит под сомнение международное право и фундаментальную роль Организации Объединенных Наций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Норвегии Андреас Моцфельдт Кравик.

По его словам, Норвегия не может присоединиться к Совету мира "в том виде, в каком он существует сейчас". Представитель МИД подчеркнул, что инициатива Вашингтона противоречит базовым принципам международной системы безопасности, на которых десятилетиями держится мировой порядок.

Как ранее писало издание "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия является врагом нашего государства, поэтому участие Украины в любых международных форматах при присутствии РФ выглядит крайне проблематично.

Зеленский подтвердил, что Украина действительно получила официальное приглашение присоединиться к новому органу. По его словам, в настоящее время дипломаты прорабатывают детали предложения. В то же время президент откровенно очертил свою позицию по поводу возможного членства России и Беларуси в этом совете.