"Хворі люди вкотре одуріли": Лукашенко прийняв рішення про участь у «Раді миру» Трампа

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко підписав документ про приєднання країни до "Ради миру", яку створює американський президент Дональд Трамп.

Олександр Лукашенко. Фото: з відкритих джерел

Лукашенко також заявив, що для цього не потрібно платити 1 млрд доларів внеску. Про це пише білоруське видання Белта.

"Я підписав відповідне звернення до США, що ми готові прийняти їх пропозицію, стати учасниками цієї Ради", — сказав самопроголошений президент.

У підписаному ним документі йдеться про виконання положень статуту Ради миру відповідно до процедури, яка "була визначена в листі президента США".

Лукашенко також відповів на запитання про умови вступу до "Ради миру" та чутки про те, що для цього потрібно внести 1 млрд доларів.

"Ці хворі люди вкотре одуріли. Просто треба читати документ. Ніяких грошей не потрібно", – сказав Лукашенко.

Як повідомляв портал "Коментарі", Норвегія офіційно відмовилась приєднуватися до так званої Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом. У норвезькому уряді наголосили, що участь у цій ініціативі є неприйнятною, оскільки вона ставить під сумнів міжнародне право та фундаментальну роль Організації Об’єднаних Націй. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Норвегії Андреас Моцфельдт Кравік.

За його словами, Норвегія не може долучитися до Ради миру "в тому вигляді, в якому вона існує зараз". Представник МЗС підкреслив, що ініціатива Вашингтона суперечить базовим принципам міжнародної системи безпеки, на яких десятиліттями тримається світовий порядок.

Як раніше писало видання "Коментарі", президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія є ворогом нашої держави, а тому участь України в будь-яких міжнародних форматах за присутності РФ виглядає вкрай проблематично.

Зеленський підтвердив, що Україна справді отримала офіційне запрошення долучитися до нового органу. За його словами, наразі дипломати опрацьовують деталі пропозиції. Водночас президент відверто окреслив свою позицію щодо можливого членства Росії та Білорусі в цій раді.