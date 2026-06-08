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Больше не верит Путину? Лукашенко неожиданно заинтересовался новым партнером

В своих резонансных выступлениях руководитель Беларуси не сдерживался в высказываниях и не упоминал Владимира Путина.

8 июня 2026, 18:40
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Клименко Елена

8 июня в Минске состоялась встреча самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с замглавы КНР Хань Чжэном. Переговоры были сосредоточены на укреплении политического сотрудничества и расширении экономических связей, в частности, подписании новых торговых договоренностей между двумя странами.

Больше не верит Путину? Лукашенко неожиданно заинтересовался новым партнером

Фото: из открытых источников

В ходе общения белорусский лидер пытался подчеркнуть особый характер отношений с Китаем и продемонстрировать полную лояльность Пекину. Он заявил, что Минск не выдвигает никаких претензий к китайской стороне и последовательно выполняет все ранее достигнутые договоренности. Лукашенко также подчеркнул, что сотрудничество с КНР носит стратегический характер и не подлежит пересмотру.  

Отдельно он подчеркнул исключительную роль Китая в международной политике, отметив, что Китай всегда выходит за скобки в любых дипломатических процессах. По его словам, независимо от того, идет ли речь о переговорах с Россией, странами Европы или США, позиция Пекина всегда рассматривается отдельно и не становится предметом обсуждения.

В этом контексте Лукашенко фактически лишь вскользь упомянул Россию.

"При любых переговорах, с кем бы ни велись, с россиянами, европейцами или с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки. И не подлежат наши отношения даже обсуждению", — заявил он.

"Комментарии" уже писали , что российский пропагандист Владимир Соловьев в прямом эфире сделал резкое заявление по Одессе, назвав ее жителей "изменниками" и "власовцами". Он утверждал, что в городе якобы не осталось поклонников России, а саму Одессу больше не следует рассматривать как "российскую территорию". При этом он использовал радикальные формулировки, заявив, что город не нужно "увольнять", а следует уничтожить с последующим якобы "восстановлением" и заселением россиянами.



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