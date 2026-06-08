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Більше не вірить Путіну? Лукашенко несподівано підлестився до нового партнера

У своїх резонансних виступах керівник Білорусі не стримувався у висловлюваннях і не згадував Володимира Путіна

8 червня 2026, 18:40
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Клименко Елена

8 червня у Мінську відбулася зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка із заступником голови КНР Хань Чженом. Переговори були зосереджені на зміцненні політичної співпраці та розширенні економічних зв’язків, зокрема підписанні нових торговельних домовленостей між двома країнами.

Більше не вірить Путіну? Лукашенко несподівано підлестився до нового партнера

Фото: з відкритих джерел

Під час спілкування білоруський лідер намагався підкреслити особливий характер відносин із Китаєм і продемонструвати повну лояльність до Пекіна. Він заявив, що Мінськ не висуває жодних претензій до китайської сторони та послідовно виконує всі раніше досягнуті домовленості. Лукашенко також наголосив, що співпраця з КНР має стратегічний характер і не підлягає перегляду. 

Окремо він підкреслив виняткову роль Китаю у міжнародній політиці, зазначивши, що Китай завжди виходить за дужки у будь-яких дипломатичних процесах. За його словами, незалежно від того, чи йдеться про переговори з Росією, країнами Європи або США, позиція Пекіна завжди розглядається окремо і не стає предметом обговорення.

У цьому контексті Лукашенко фактично лише побіжно згадав Росію.

"За будь-яких переговорів, з ким би не велися, з росіянами, європейцями чи з американцями, Китайська Народна Республіка завжди виводиться за дужки. І не підлягають наші відносини обговоренню навіть", — заявив він. 

"Коментарі" вже писали, що російський пропагандист Володимир Соловйов у прямому ефірі зробив різку заяву щодо Одеси, назвавши її мешканців "зрадниками" та "власівцями". Він стверджував, що в місті нібито не залишилося прихильників Росії, а саму Одесу більше не слід розглядати як "російську територію". При цьому він використав радикальні формулювання, заявивши, що місто не потрібно "звільняти", а слід знищити з подальшим нібито "відновленням" та заселенням росіянами.



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