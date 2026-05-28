Будет ли новый прорыв с Беларуси: чего панически боится Лукашенко

Кравцев Сергей
В сети активно обсуждают тему возможного вторжения в Украину со стороны Беларуси, но здесь будет уместным вспомнить, что в Беларуси изменено базовое законодательство, определяющее рамки политической системы. В конституции закреплены полномочия нового органа – Всебеларусского народного собрания. Или, как его называют сами беларусы – хурала Лукашенко. Это некий аналог Совета Экспертов в Иране – орган, который определяет стратегические рамки внешней политики и частично внутренней. Состоит из представителей исполнительной власти, местного самоуправления и "общественников". Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Александр Лукашенко.
При этом Илия Куса уточняет, что есть одно "но". ВНС собирается планово два раза в год. Теоретически, если прижмёт, тот же Лукашенко может поиграть в "не до законов" даже в отношении создаваемой им же системы. И вот тут имеем западню для Лукашенко. В 2022 году в законодательство Беларуси введена норма о принудительном лишении президента полномочий, в том числе за грубое нарушение Конституции. Так вот, прыгнуть через голову своей же системы Лукашенко теоретически может. Но это сразу открывает калитку для его же окружения. И даёт основания для "полностью законного" переворота в стране. Где заговорщики будут выступать с позиций "сохранения конституционного строя".
