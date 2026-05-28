Будет ли новый прорыв с Беларуси: чего панически боится Лукашенко

В сети активно обсуждают тему возможного вторжения в Украину со стороны Беларуси, но здесь будет уместным вспомнить, что в Беларуси изменено базовое законодательство, определяющее рамки политической системы. В конституции закреплены полномочия нового органа – Всебеларусского народного собрания. Или, как его называют сами беларусы – хурала Лукашенко. Это некий аналог Совета Экспертов в Иране – орган, который определяет стратегические рамки внешней политики и частично внутренней. Состоит из представителей исполнительной власти, местного самоуправления и "общественников". Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

"Закон в ВНС, статья 12 "по предложению Президента Республики Беларусь принимает решение о возможности направления военнослужащих, сотрудников военизированных организаций, иных лиц за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности;". Иных вариантов нет – в конституцию ввели норму об "Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств." Одна из немногих норм прямого действия", – отметил аналитик.

При этом Илия Куса уточняет, что есть одно "но". ВНС собирается планово два раза в год. Теоретически, если прижмёт, тот же Лукашенко может поиграть в "не до законов" даже в отношении создаваемой им же системы. И вот тут имеем западню для Лукашенко. В 2022 году в законодательство Беларуси введена норма о принудительном лишении президента полномочий, в том числе за грубое нарушение Конституции. Так вот, прыгнуть через голову своей же системы Лукашенко теоретически может. Но это сразу открывает калитку для его же окружения. И даёт основания для "полностью законного" переворота в стране. Где заговорщики будут выступать с позиций "сохранения конституционного строя".

"В такую игру, если что может поиграть Кремль. Но в такую же игру, если будет обещана внешняя поддержка может поиграть и ближайшее окружение Лукашенко, по примеру Венесуэлы, кейс которой не на шутку испугал товарища. Кстати, обстрелы с беларусской территории летом 2022 – это уже было когда "новую конституцию" ввели в действие. То есть одна зацепка есть. Но, если будет больше – окно возможностей для подушки на лицо ночью для многих откроется. Тем более, что социология по Беларуси – за потенциальное участие ВС Беларуси в войне выступает в пределах 7-9%, Против 55+%", — отметил эксперт.

