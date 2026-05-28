Чи буде новий прорив із Білорусі: чого панічно боїться Лукашенко

У мережі активно обговорюють тему можливого вторгнення в Україну з боку Білорусі, але тут доречно згадати, що в Білорусі змінено базове законодавство, що визначає рамки політичної системи. У конституції закріплено повноваження нового органу – Всебелорусських народних зборів. Або як його називають самі білоруси – хурала Лукашенко. Це якийсь аналог Ради Експертів в Ірані – орган, який визначає стратегічні рамки зовнішньої та частково внутрішньої політики. Складається з представників виконавчої влади, місцевого самоврядування та "суспільників". Про це розповів експерт-міжнародник Ілля Куса.

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

"Закон у ВНС, стаття 12 "за пропозицією Президента Республіки Білорусь приймає рішення про можливість направлення військовослужбовців, співробітників воєнізованих організацій, інших осіб за межі Республіки Білорусь для участі в забезпеченні колективної безпеки та діяльності з підтримки міжнародного миру та безпеки;". Інших варіантів немає – у конституцію запровадили норму про "Республіка Білорусь виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав." Одна з небагатьох норм прямої дії", – зазначив аналітик.

При цьому Ілля Куса уточнює, що є одне "але". ВНС збирається планово двічі на рік. Теоретично, якщо притисне, той же Лукашенко може пограти в "не до законів" навіть щодо створюваної ним системи. І ось тут маємо пастку для Лукашенка. У 2022 році до законодавства Білорусі запроваджено норму про примусове позбавлення президента повноважень, у тому числі за грубе порушення Конституції. Так от, стрибнути через голову своєї системи Лукашенко теоретично може. Але це відразу відкриває хвіртку для його оточення. І дає підстави для "цілком законного" перевороту в країні. Де змовники виступатимуть із позицій "збереження конституційного ладу".

"У таку гру, якщо щось може пограти Кремль. Але в таку ж гру, якщо буде обіцяна зовнішня підтримка, може пограти і найближче оточення Лукашенка, за прикладом Венесуели, кейс якої не на жарт налякав товариша. До речі, обстріли з білоруської території влітку 2022 – це вже було колись "нову конституцію" ввели в дію. Тобто одна зачіпка є. Але, якщо буде більше – вікно можливостей для подушки в наявності вночі для багатьох відкриється. Тим більше, що соціологія щодо Білорусі – за потенційну участь ЗС Білорусі у війні виступає в межах 7-9%, проти 55%", — зазначив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "Путін готує пастку через Білорусь": Арестович розкрив деталі небезпечного сценарію.



