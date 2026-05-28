Чи буде новий прорив із Білорусі: чого панічно боїться Лукашенко

Кравцев Сергей
У мережі активно обговорюють тему можливого вторгнення в Україну з боку Білорусі, але тут доречно згадати, що в Білорусі змінено базове законодавство, що визначає рамки політичної системи. У конституції закріплено повноваження нового органу – Всебелорусських народних зборів. Або як його називають самі білоруси – хурала Лукашенко. Це якийсь аналог Ради Експертів в Ірані – орган, який визначає стратегічні рамки зовнішньої та частково внутрішньої політики. Складається з представників виконавчої влади, місцевого самоврядування та "суспільників". Про це розповів експерт-міжнародник Ілля Куса.
Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел
При цьому Ілля Куса уточнює, що є одне "але". ВНС збирається планово двічі на рік. Теоретично, якщо притисне, той же Лукашенко може пограти в "не до законів" навіть щодо створюваної ним системи. І ось тут маємо пастку для Лукашенка. У 2022 році до законодавства Білорусі запроваджено норму про примусове позбавлення президента повноважень, у тому числі за грубе порушення Конституції. Так от, стрибнути через голову своєї системи Лукашенко теоретично може. Але це відразу відкриває хвіртку для його оточення. І дає підстави для "цілком законного" перевороту в країні. Де змовники виступатимуть із позицій "збереження конституційного ладу".
