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Главная Новости Мир Беларусь Бывший государственный флаг Белоруси может стать экстремистской символикой
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Бывший государственный флаг Белоруси может стать экстремистской символикой

Многие белорусы собирают подписи в защиту бывшего государственного флага

сегодня, 12:30
Автор:

Павел Зинченко

В Беларуси могут отнести бело-красно-белый флаг к экстремистской символике. Об этом сообщила телеканалу "Беларусь 1" официальный представитель прокуратуры Белоруси Анжелика Курчак.

Бывший государственный флаг Белоруси может стать экстремистской символикой

Бело-красно-белый флаг хотят запретить

"С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в это время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и другой символики", — заявила она.

Также стало известно, что в Генпрокуратуру обратились "неравнодушные" белорусы с заявлением, чтобы власти запретили БЧБ-символику и зачислили ее к экстремистской. Чтобы сделать это возможным, они просят прокуратуру обратиться в суд.

Между тем белорусские чиновники сейчас занимаются законопроектом о недопущении героизации нацизма. Для этого была создана специальная рабочая группа, некоторые участники которой также говорят о запрете БЧБ-символики.

Многие белорусы уже инициировали сбор подписей, чтобы защитить символику. Планируется собрать не менее 50 000 голосов. Напомним, бело-красно-белый флаг стал фактически символикой белорусских протестов. Митингующие несли его маршами, а также держали в руках, когда объединялись в цепи солидарности.

Как сообщало издание "Комментарии", китайский флаг был поднят на ЛунеКитайское национальное космическое управление в пятницу опубликовало изображение, на котором виден национальный флаг Китая, развернутый с зонда Chang'e-5 на Луне перед взлетом. Снимки были сделаны панорамной камерой, установленной на спускаемом и взлетном аппарате зонда до того, как взлетный аппарат стартовал с Луны. Это первый раз, когда Китай продемонстрировал на Луне свое государственное знамя, сделанное из ткани.


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Источник: https://stopcor.org/u-bilorusi-mozhut-vidnesty-bilo-chervono-bilyj-prapor-do-ekstremistskoyi-symvoliky/
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