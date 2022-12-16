Что хочет Путин в Лукашенко, – мнение военного эксперта

Путин будет "ломать" Лукашенко на открытие второго фронта против Украины или хотя бы на "разрешение" российской армии снова атаковать Украину с белорусской территории. Об этом в интервью ТСН сказал военный эксперт Олег Жданов.



Переговоры Путина и Лукашенко. Фото илюстративное

В целом же поездка Путина в Беларусь, как говорит эксперт, имеет три основные цели:

- участие белорусских войск в войне против Украины на стороне России. Однако, это маловероятно;

- Путин будет добиваться получения разрешения на применение российских войск с территории Беларуси;

- Лукашенко может объявить о выходе Беларуси из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Он как-то на последнем саммите ОДКБ пошутил, что "я выйду последним, а может и первым". Видеокамера была включена. Это случилось в кулуарах между заседаниями. И у Путина лицо изменилось. Для кремлевского вождя было бы катастрофой, если ОДКБ сегодня прекратит ". Сегодня он может хоть как-то в политическом поле демонстрировать, что есть военный блок коллективной безопасности, но с его распадом он остается один на один против всего коллективного Запада. Посмотрим, уступит ли он. Думаю, что он выстоит", — считает Олег Жданов.

Обратил военный эксперт внимание и на то, что с лета не было вылетов вражеских ракет по Украине с территории Беларуси. Некоторые источники, по словам Жданова, информируют, что самопровозглашенный президент Белоруссии ведет сепаратные переговоры с Западом. За счет собственных гарантий безопасности он готов не предоставлять территорию и воздушное пространство своей страны для ударов по Украине. Поэтому Путину очень важно преодолеть хотя бы это вето.

По мнению военного эксперта, у РФ нет войска для наступления на Украину с территории Беларуси, хотя там есть около 10 тыс. русских военных. Продолжается постоянная ротация. Те, кто уже прошел обучение, отвозят в Ростовскую область и на север украинского Крыма, чтобы восполнять потери в личном составе той группировки российских войск, которая находится сейчас на юго-востоке Украины на оккупированных территориях.

И, подытоживая, цитирует Генштаб ВСУ: "Мы не наблюдаем формирования ударных группировок для вторжения в Украину на территории Беларуси".

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