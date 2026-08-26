ЦРУ прилетело в Москву – Лукашенко приказал проверить армию: в Минске назвали причину

Александр Лукашенко 26 августа внезапно распорядился провести проверку боеготовности белорусской армии. В Минске утверждают, что одним из факторов такого решения стал неожиданный визит директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в Москву. Об этом заявил государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

По его словам, проверка должна продемонстрировать, как белорусские войска готовы действовать в условиях современного вооруженного конфликта.

Известно, что в рамках проверки одна из военных бригад покинет пункт постоянной дислокации и отправится выполнять определенные командованием задачи. Какие именно – в белорусском Совбезе пока не раскрывают.

"Пока о них говорить не будем. Все зависит от решений, которые будут принимать руководство Вооруженных сил, Генеральный штаб и воинские части", — заявил Вольфович.

Особое внимание, по его словам, уделят способам огневого поражения потенциального противника. При этом белорусские военные планируют учесть опыт войны России против Украины, а также боевые действия США против Ирана.

Официальный Минск уверяет, что проверка является плановой мерой и не должна вызывать паники. Вольфович подчеркнул, что "ничего чрезвычайного" не происходит.

Впрочем, обращает на себя внимание момент проведения внезапной проверки. Решение Лукашенко совпало с визитом главы ЦРУ в российскую столицу, подробности которого официально не раскрываются. В Беларуси фактически дали понять, что внимательно следят за сигналами из Москвы и Вашингтона и готовы демонстрировать военную реакцию.

Также издание "Комментарии" сообщало – Лукашенко поздравил украинцев с 35-летием Независимости и заговорил о "возобновлении сотрудничества".



