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ЦРУ прилетіло до Москви – Лукашенко наказав перевірити армію: у Мінську назвали причину

Білоруський диктатор несподівано оголосив перевірку боєготовності. У Радбезі прямо пов’язали рішення з візитом директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії

26 серпня 2026, 14:00
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Кравцев Сергей

Олександр Лукашенко 26 серпня раптово розпорядився провести перевірку боєготовності білоруської армії. У Мінську стверджують, що одним із чинників такого рішення став несподіваний візит директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа до Москви. Про це заявив державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович. 

ЦРУ прилетіло до Москви – Лукашенко наказав перевірити армію: у Мінську назвали причину

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

За його словами, перевірка має продемонструвати, наскільки білоруські війська готові діяти в умовах сучасного збройного конфлікту.

Відомо, що в межах перевірки одна з військових бригад залишить пункт постійної дислокації та вирушить виконувати визначені командуванням завдання. Які саме – у білоруському Радбезі поки не розкривають.

"Поки про них говорити не будемо. Все залежить від тих рішень, які ухвалюватимуть керівництво Збройних сил, Генеральний штаб та військові частини", — заявив Вольфович.

Особливу увагу, за його словами, приділять способам вогневого ураження потенційного противника. При цьому білоруські військові планують врахувати досвід війни Росії проти України, а також бойових дій США проти Ірану.

Офіційний Мінськ запевняє, що перевірка є плановим заходом і не повинна викликати паніки. Вольфович наголосив, що "нічого надзвичайного" не відбувається.

Втім, привертає увагу саме момент проведення раптової перевірки. Рішення Лукашенка збіглося в часі з візитом очільника ЦРУ до російської столиці, подробиці якого офіційно не розкриваються. У Білорусі фактично дали зрозуміти, що уважно стежать за сигналами з Москви та Вашингтона і готові демонструвати військову реакцію.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Лукашенко привітав українців із 35-ю річницею Незалежності та заговорив про "відновлення співпраці".




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