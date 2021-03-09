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Главная Новости Мир Беларусь Дворец и 17 резиденций: белорусская оппозиция обнародовала фильм о богатствах Лукашенко
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Дворец и 17 резиденций: белорусская оппозиция обнародовала фильм о богатствах Лукашенко

В фильме показываются десятки объектов недвижимости, а также коллекция роскошных автомобилей

сегодня, 08:33
Автор:

Елизавета Черных








Белорусский Youtube-канал NEXTA обнародовал видеоролик под названием "Лукашенко. Золотое дно", в котором показал миллионное имущество якобы непризнанного главы государства Александра Лукашенко. Об этом сообщает "РБК-Украина". 

Дворец и 17 резиденций: белорусская оппозиция обнародовала фильм о богатствах Лукашенко

Александр Лукашенко - фото из открытых источников

В данном фильме рассказывается о 18 объектах недвижимости, которыми, по данным белорусской оппозиции, пользуется Лукашенко. В частности, среди них — резиденции Дворец Независимости, база отдыха "Крупенино" и хутор "Вискули" в Брестской области.

Создатели фильма также описали и автомобильный парк, который принадлежит самопровозглашенному президенту. Среди машин встречаются не только новенькие иномарки, а и ретро-автомобили, которые оцениваются в несколько миллионов долларов. Журналисты рассказывают об автомобиле Maybach, стоимость которого 1,5 миллиона евро, Rolls-Royce — 170 тысяч евро, Tesla — 100 тысяч евро и другие. Сообщается, что в 2019 году Лукашенко заявлял, что машину Tesla он получил в подарок от самого Илона Маска, однако миллиардер не подтвердил информацию. 


Напомним, что в январе "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального выпустил расследование о резиденции в Геленджике, которая предположительно принадлежит президенту России Владимиру Путину. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, насколько эффективны такие расследования, а также, что может подкосить если не рейтинг Путина, то его значимость среди "башен Кремля". В самом же Кремле также прокомментировали данный видеоролик. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, данный фильм создан для того, чтобы поразить зрителей и получить от них деньги мошенническим образом, поскольку в конце есть просьба о финансовой поддержке будущих расследований.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/dvorets-17-rezidentsiy-belorusskaya-oppozitsiya-1615245189.html
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