Дворец и 17 резиденций: белорусская оппозиция обнародовала фильм о богатствах Лукашенко



















Белорусский Youtube-канал NEXTA обнародовал видеоролик под названием "Лукашенко. Золотое дно", в котором показал миллионное имущество якобы непризнанного главы государства Александра Лукашенко. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Александр Лукашенко - фото из открытых источников

В данном фильме рассказывается о 18 объектах недвижимости, которыми, по данным белорусской оппозиции, пользуется Лукашенко. В частности, среди них — резиденции Дворец Независимости, база отдыха "Крупенино" и хутор "Вискули" в Брестской области.

Создатели фильма также описали и автомобильный парк, который принадлежит самопровозглашенному президенту. Среди машин встречаются не только новенькие иномарки, а и ретро-автомобили, которые оцениваются в несколько миллионов долларов. Журналисты рассказывают об автомобиле Maybach, стоимость которого 1,5 миллиона евро, Rolls-Royce — 170 тысяч евро, Tesla — 100 тысяч евро и другие. Сообщается, что в 2019 году Лукашенко заявлял, что машину Tesla он получил в подарок от самого Илона Маска, однако миллиардер не подтвердил информацию.





Напомним, что в январе "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального выпустил расследование о резиденции в Геленджике, которая предположительно принадлежит президенту России Владимиру Путину. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, насколько эффективны такие расследования, а также, что может подкосить если не рейтинг Путина, то его значимость среди "башен Кремля". В самом же Кремле также прокомментировали данный видеоролик. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, данный фильм создан для того, чтобы поразить зрителей и получить от них деньги мошенническим образом, поскольку в конце есть просьба о финансовой поддержке будущих расследований.









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